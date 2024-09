Sénégal: Le monde de la culture rend hommage à Amadou Mahtar Mbow

Dakar — Des intellectuels, écrivains et artistes ont rendu hommage à l'ancien directeur général de l'UNESCO Amadou Mahtar Mbow, décédé à l'âge de 103 ans, en évoquant notamment la mémoire d'un "serviteur des grandes causes".

A travers des messages adressés par mail au président de la Communauté africaine de Culture section Sénégal (Cacsen), structure dont Amadou Mahtar Mbow est l'un des fondateurs, les réactions ont été nombreuses en provenance du Sénégal et de l'étranger.

Pour Ibrahima Lo, le directeur du livre et de la lecture, Amadou Mahtar Mbow était "une icône qui a su mener une vie utile, digne et au service des grandes causes. Le Sénégal a perdu un des ses plus illustres fils.

"L'humanité lui [Amadou Mahtar Mbow] doit de fières chandelles", a-t-il écrit. Ce que confirme le président de la Cacsen, l'écrivain Alpha Amadou Sy qui souligne que l'humanité a perdu "un homme de science, un citoyen du monde".

"Son combat épique (...) pour le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (NOMIC), entre autres, atteste de sa lecture lucide des contradictions majeures de nos sociétés actuelles", souligne M. Sy qui présente au nom de la communauté africaine les condoléances à la famille et priant pour que son héritage soit perpétué.

"Le parcours d'Amadou Mahtar Mbow riche en développement personnel, en marche pour l'éclosion des valeurs culturelles africaines face à la mondialisation sans borne, est à transmettre aux générations actuelles et futures à travers l'école, les universités, le cinéma et l'audiovisuel", a pour sa part souhaité, l'universitaire et spécialiste de cinéma Hadji Maï Niang.

%

L'universitaire burkinabé Lazare Ki-Zerbo, fils de l'historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo, compagnon de lutte de Amadou Mahtar Mbow a lui que le le monument de l'Afrique contemporain" s'en est allé.

Ce combattant de la seconde guerre mondiale part, dit-il, à la veille du 80eme anniversaire du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944.

Lazare Ki-Zerbo témoigne du "combattant de la génération nationaliste, si attachée à défaire le colonialisme sous toutes ses formes, partisans de l'unité politique de l'Afrique de l'ouest".