Afrique Australe: L'Angola appelle à la fin de l'embargo contre Cuba et des sanctions contre le Zimbabwe

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a réitéré mardi, au siège des Nations Unies, un appel à la nécessité de mettre fin à l'embargo économique contre Cuba et aux sanctions contre le Zimbabwe, actuel président en exercice de la Communauté du développement de l'Afrique australe (SADC).

Intervenant lors du débat général de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, à New York, il a déclaré qu'il était nécessaire de mettre fin à l'embargo et aux sanctions, car ils sont injustes et inhumains, et augmentent les souffrances de leur peuple et entravent grandement le développement économique et social de ces pays.

Moyen-Orient

João Lourenço a en revanche condamné la mort et l'enlèvement de civils israéliens sans défense le 7 octobre dernier.

Par la suite, a poursuivi l'homme d'État angolais, bien qu'Israël ait le droit de protéger son territoire, de garantir la sécurité de ses citoyens et de chercher à libérer les otages dont on ne sait pas encore où ils se trouvent, mais comme il a les responsabilités d'un État, il doit tout faire pour éviter le génocide dont le monde est témoin dans la bande de Gaza et les attaques des colons et l'expansion des colonies en Cisjordanie.

%

Il a souligné que les principales victimes de ce conflit sont des êtres humains sans défense et vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes âgées et les malades, tués sans discernement non seulement par les bombardements de l'aviation et de l'artillerie, mais aussi parce qu'ils sont empêchés par la force des armes d'accéder et jouir des droits les plus élémentaires, d'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux médicaments, au logement et à l'assistance médicale et médicamenteuse, à travers la destruction des principales infrastructures scolaires, hospitalières, de logements, énergétique et d'autres.

"Nous avons assisté à la mort d'un nombre alarmant de journalistes de chaînes internationales, d'employés des Nations Unies et de travailleurs d'organisations humanitaires internationales, ce qui est inacceptable et condamnable", a-t-il souligné.

Selon le Président João Lourenço, nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'en seulement 11 mois, sur un petit territoire sans issue, près de 43 000 personnes soient tuées et que leurs auteurs ne rendent pas de comptes à la communauté internationale.

Il a souligné que la communauté internationale ne peut rester indifférente à cette situation qui menace l'existence du peuple palestinien, qui a le même droit de vivre en paix et en sécurité sur le territoire de ses ancêtres, que le peuple juif.

« Nous sommes confrontés à un fait qui, une fois de plus, met en évidence le rôle des Nations Unies, ses décisions et résolutions qui, si elles sont strictement et rigoureusement respectées, résolvent l'impasse autour de la création de l'État de Palestine, seule manière capable de mettre un terme au problème auquel le Moyen-Orient est confronté depuis des décennies », a-t-il souligné.