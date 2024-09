Sénégal: Réunion des ministres du tourisme du G20 - Appel à remodeler le tourisme en faveur de l'environnement et des communautés locales

Lors de la récente réunion des ministres du tourisme du G20 à Belém, Brésil, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, Zurab Pololikashvili, a appelé à des mesures urgentes pour remodeler le tourisme de manière à ce qu'il profite à la fois à l'environnement et aux communautés locales.

Alors que le tourisme est en passe de retrouver ses niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de l'année, M. Pololikashvili a souligné l'importance de regarder au-delà de la reprise et de faire du tourisme une force de changement positive.

Un communiqué parvenu à Lejecos rapporte que le message de Zurab Pololikashvili mettait l'accent sur l'autonomisation des communautés locales, la prise de mesures significatives sur les questions climatiques et l'adoption de pratiques économiques durables qui donnent la priorité à la nature et à la circularité.

Le texte souligne que le tourisme mondial se remet progressivement de la pandémie de Covid-19, les données montrant que les arrivées de touristes internationaux au premier semestre 2023 ont atteint 80 % des niveaux de 2019.

A l'en croire, certaines régions, notamment le Moyen-Orient et l'Europe, dépassent même ces chiffres. Toutefois, il a souligné que des régions comme l'Asie et le Pacifique connaissent un retour plus progressif en raison des restrictions actuelles en matière de voyages.

Cette reprise renforce le rôle crucial du tourisme dans la croissance économique mondiale, la création d'emplois et le développement des régions qui dépendent fortement de ce secteur.

"Le tourisme se nourrit de la stabilité du climat, de la biodiversité et de l'utilisation durable des ressources naturelles", a fait remarquer M. Pololikashvili. Ajoutant que "sans une action climatique urgente, l'avenir du tourisme, ainsi que les communautés et les écosystèmes qui en dépendent, sont en danger ».

M. Pololikashvili a également souligné que le véritable potentiel du tourisme réside dans sa capacité non seulement à créer des emplois, mais aussi à rapprocher les différentes cultures. Cependant, pour que le tourisme évolue vers un secteur plus durable et plus inclusif, « de nouvelles approches sont nécessaires ».

Cela implique une gouvernance innovante qui place les communautés locales et la préservation de l'environnement au centre du processus décisionnel, ainsi qu'une collaboration plus étroite entre les gouvernements et les différentes parties prenantes.

Cet appel marque un tournant décisif pour l'industrie mondiale du tourisme. Le message est clair : pour garantir son succès et sa résilience à long terme, le secteur doit placer l'action climatique et l'autonomisation des communautés au centre de ses préoccupations.