Tunisie: Trois questions au Dr Zoubaïr Chater, nutritionniste - «L'électrostimulation n'a rien à voir avec l'amincissement»

Elle donne tant d'espoir aux personnes prises au piège du surpoids et de l'obésité pondérale ! L'électrostimulation, comme technique d'amincissement, commence à susciter l'intérêt de ceux pour qui se mettre au régime et pratiquer du sport rime avec frustration et torture. C'est qu'arriver à un certain stade de prise de poids, maigrir devient un réel défi. Aussi, l'électrostimulation promet-elle une solution miracle au problème. Elle consiste à stimuler le corps en agissant sur les points neuromusculaires pour y provoquer des mouvements frénétiques, tout en étant en position statique.

Pour avoir une vision plus claire, voire plus cartésienne, nous avons posé trois questions au Dr Zoubaïr Chater, nutritionniste, sur la fiabilité de cette technique.

La technique de l'électrostimulation est-elle une alternative aux régimes amincissants et aux activités physiques ?

Pas du tout ! L'électrostimulation n'a rien à voir avec le processus de l'amincissement ! Le régime alimentaire amincissant obéit à un processus bien déterminé, lequel consiste à rendre déficitaire la balance énergétique. L'objectif étant de dépenser l'énergie amassée sous forme de graisses et perdre, par conséquent, du poids. Pour ce, l'organisme doit nécessairement être en aérobie, c'est-à-dire en activité à même de favoriser la production de l'énergie grâce à l'oxygène. Or, l'électrostimulation est une technique qui opère en anaérobie, et par conséquent, en l'absence de toute endurance à même de booster la dépense de l'énergie stockée sous forme de graisses.

Dans ce cas, les mouvements provoqués par les électrodes ne puiseront pas l'énergie amassée sous forme de graisse, mais plutôt celle présente dans les muscles ! Résultat : une hypoglycémie succédera, systématiquement, à la séance d'électrostimulation et contraindra la personne à manger, une fois la séance terminée. Et la boucle sera bouclée, puisque les calories ingurgitées pour se rassasier ipso facto seront, irrévocablement, stockées sous forme de graisses. En conclusion, le processus de l'électrostimulation est, parfaitement, contraire à celui de l'amincissement.

Maintenue durable, cette technique pourrait-elle donner ses fruits ?

Non ! D'ailleurs, elle ne peut aucunement être durable pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'est point pratique. Pour bénéficier des séances, il convient de se rendre au centre proposant cette technique. Puis, elle n'est pas accessible à tous et pour toujours vu qu'elle est payante. D'autant plus qu'elle n'est pas forcément agréable et ne procure pas d'épanouissement, contrairement aux activités physiques.

Pour ce qui est de nous-mêmes, les nutritionnistes, nous recommandons toujours des solutions agréables à adopter et à introduire dans un mode de vie sain des solutions à la portée de tous, qui aboutissent, immanquablement, au déficit de la balance énergétique.

Manifestement, l'électrostimulation ne serait point la solution-miracle contre l'obésité pondérale et le surpoids ! Serait-elle bénéfique pour l'organisme au moins ?

Oui ! Elle peut renforcer la remise en forme après la perte du poids ou, au contraire, donner un coup de pouce motivant avant d'entamer le processus d'amincissement en bonne et due forme. Mais pour mincir, non !

Quant à son impact sur l'organisme, il convient de souligner l'impératif de réaliser une enquête médicale personnalisée avant d'entamer les séances, surtout pour les personnes souffrant de certaines pathologies, notamment les maladies cardiaques, l'hypertension ainsi que les arthroses.