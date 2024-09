Tunisie: Un critère de choix pour les investisseurs

La décarbonation de l'industrie est aujourd'hui essentielle pour atteindre la neutralité carbone. Les enjeux sont aussi bien techniques, économiques, financiers que sociétaux. Les objectifs de décarbonation, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2, s'imposent de plus en plus fermement aux industriels et deviennent un critère de choix pour les investisseurs. Les industries qui s'organisent dès aujourd'hui, en optant pour des investissements et des procédés favorisant l'efficacité énergétique et la décarbonation, seront ceux qui préserveront le mieux leur compétitivité, et notamment l'impact des émissions de CO2 sur le prix de leurs produits, éviteront l'obsolescence environnementale de leurs outils de production et gagneront la confiance de nouveaux clients. Ce processus constitue un enjeu crucial pour toutes les entreprises, en Tunisie comme dans le monde. Le secteur industriel demeure le principal émetteur des émissions de gaz à effet de serre qui exige l'adoption du processus de décarbonation.

En effet, outre l'aspect environnemental, il ne faut pas négliger l'aspect économique de la décarbonation de l'industrie. Cette démarche peut développer des économies, consolider la compétitivité de l'entreprise et des sites industriels. C'est devenu une priorité incontournable. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, l'Union européenne s'est fixé un objectif de réduction de 55% des émissions de GES d'ici 2030 par rapport à 1990, et l'atteinte d'une neutralité carbone d'ici 2050. De son côté, la Tunisie, avec sa Stratégie Nationale Bas Carbone (Snbc), s'est également fixé un objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Cette stratégie vise une réduction des émissions de CO2 dues au secteur de l'énergie de 36% en 2030 et 46% en 2035, par rapport au scénario BaU. Consciente de l'impact des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les différents secteurs économiques et de la nécessité de verdir son économie, la Tunisie a déjà entamé le processus de décarbonisation de son industrie pour préserver la compétitivité de ses exportations. Nul ne peut nier que la décarbonation de l'industrie présente aux opérateurs économiques diverses opportunités, notamment sur le plan économique en termes de compétitivité et d'accès aux marchés, sur le plan social en créant de nouveaux métiers... Cependant, faire de la décarbonation une réalité exige des efforts conjoints et coordonnés des différents acteurs, particulièrement entre les secteurs public et privé.