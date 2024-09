Gabon: Résumé des engagements des Chefs d'État et de Gouvernement en matière de Jeunesse lors de la 79e AG/UN par Emmanuel Ombana

document

L'Assemblée générale des Nations Unies a récemment réaffirmé l'importance d'intégrer les jeunes dans les processus décisionnels mondiaux et de leur garantir les investissements nécessaires pour surmonter les défis actuels et futurs.

Ces engagements sont essentiels pour bâtir un avenir durable, équitable et inclusif. Emmanuel Ombana, Acteur Jeunesse, et Expert en question de Promotion d'Emplois - Jeunes, nous fait le résumé des engagements des dirigeants mondiaux lors de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, notamment en faveur des jeunes.

Pour Emmanuel Ombana, le Gabon est en avance, le Président de la République Gabonaise, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, en homme d'honneur, a simplement réaffirmé son engagement en faveur de la jeunesse, un engagement constant depuis son arrivée au pouvoir. Le Président n'a pas attendu la 79e Assemblée Générale pour agir, ses actions en faveur des jeunes sont évidentes dans de nombreux domaines.

1. Croissance économique durable et lutte contre la pauvreté

Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à adopter des stratégies inclusives pour éradiquer la pauvreté, y compris l'extrême pauvreté, et assurer une croissance économique durable. Ces efforts visent à répondre aux besoins des jeunes générations actuelles et futures, en mettant un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté des jeunes.

2. Environnement et changements climatiques

Reconnaissant l'urgence d'agir face aux défis environnementaux, les dirigeants ont promis de renforcer les actions contre le changement climatique, tout en prenant en compte les responsabilités partagées mais différenciées. Il s'agit d'assurer un environnement sain pour les jeunes générations tout en leur donnant les outils pour faire face aux risques climatiques à venir.

3. Technologie et innovation

Afin de réduire la fracture numérique, les dirigeants se sont engagés à promouvoir la collaboration internationale pour permettre à tous les jeunes, indépendamment de leur lieu de vie, de bénéficier des nouvelles technologies. Ils ont souligné l'importance de renforcer les capacités scientifiques et technologiques des jeunes pour qu'ils puissent innover et contribuer activement à la société.

4. Démographie et développement

Les tendances démographiques mondiales, notamment le vieillissement de la population dans certains pays et la jeunesse de la population dans d'autres, nécessitent une coopération internationale accrue. Les chefs d'État ont affirmé l'importance de prendre en compte les besoins des jeunes dans les politiques de développement durable, tout en assurant une juste répartition des ressources entre les générations.

5. Migration sécurisée et ordonnée

L'amélioration de la coopération internationale pour assurer des migrations sûres, régulières et ordonnées fait également partie des priorités. Les jeunes migrants, souvent confrontés à des défis spécifiques, sont reconnus comme des acteurs importants du développement, et leurs contributions positives doivent être valorisées.

6. Éducation de qualité

Investir dans une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous les jeunes est un pilier essentiel des engagements pris. Cela inclut non seulement l'enseignement traditionnel, mais aussi la formation professionnelle, les compétences numériques et l'apprentissage tout au long de la vie, afin de préparer les jeunes à relever les défis du futur.

7. Santé universelle

Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer les systèmes de santé, pour garantir à tous les jeunes un accès équitable à des soins de santé de qualité. Cela inclut la préparation des systèmes à répondre aux besoins spécifiques des jeunes générations présentes et futures.

8. Participation des jeunes

L'accent a également été mis sur la nécessité d'investir dans des services essentiels pour les jeunes, notamment dans l'éducation, la santé et la protection sociale. Ces investissements doivent aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel, en leur offrant des opportunités de croissance personnelle et professionnelle.

9. Emplois et moyens de subsistance

La création d'emplois décents pour les jeunes, en particulier pour les jeunes femmes et les jeunes en situation de vulnérabilité, est cruciale. Les dirigeants se sont engagés à mettre en place des systèmes de protection sociale adéquats, tout en encourageant les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et l'innovation.

10. Droits humains et inclusion sociale

Les droits des jeunes doivent être promus et protégés à tous les niveaux. Les gouvernements ont promis de lutter contre toutes les formes de violence, de discrimination et de racisme, en veillant à ce que les jeunes, en particulier ceux qui sont marginalisés, puissent réaliser leur plein potentiel.

11. Élimination des inégalités

Les dirigeants ont réaffirmé leur détermination à combattre les inégalités qui affectent les jeunes, en particulier le racisme, la discrimination et l'intolérance. Ces engagements visent à garantir que les jeunes puissent évoluer dans un environnement où règne l'égalité des chances.

12. Protection contre le travail forcé et le mariage précoce

Les gouvernements ont intensifié leurs efforts pour éradiquer le travail forcé, le travail des enfants, ainsi que les mariages précoces et forcés. Ces pratiques nuisent gravement à l'avenir des jeunes, et leur élimination est une priorité dans le cadre des droits humains et de l'inclusion sociale.

13. Participation intergénérationnelle et dialogues politiques

La promotion des partenariats intergénérationnels est un autre axe majeur des engagements. Les dirigeants s'engagent à faciliter les dialogues entre les jeunes et les générations plus âgées, tout en encourageant la participation des jeunes aux processus politiques nationaux et internationaux.

14. Renforcement des capacités des jeunes

Il est essentiel de soutenir les organisations dirigées par et pour les jeunes, en renforçant leurs capacités à s'impliquer dans des projets locaux et internationaux. Cela permettra aux jeunes d'avoir une influence plus grande dans la prise de décisions.

15. Entrepreneuriat et innovation

Encourager les jeunes à faire preuve d'innovation et d'esprit entrepreneurial pour transformer leurs idées en projets viables est un objectif majeur. Les dirigeants se sont engagés à créer des conditions favorables à l'épanouissement des jeunes entrepreneurs.

16. Protection des jeunes contre la violence et la criminalité

Les jeunes sont souvent les victimes de violence ou de criminalité. Les gouvernements s'engagent à renforcer les dispositifs de protection et de prévention pour permettre aux jeunes d'évoluer dans un environnement sûr.

17. Dialogue intergénérationnel

Les chefs d'État ont souligné l'importance de promouvoir le dialogue entre les jeunes et les personnes âgées afin de renforcer la cohésion sociale et d'améliorer la formulation des politiques publiques à long terme.

18. Participation accrue à l'ONU

L'amélioration de la participation des jeunes au sein de l'ONU a été mise en avant. L'objectif est d'intégrer davantage de jeunes dans les délégations nationales et de faciliter leur implication dans les processus intergouvernementaux.

Ces 18 engagements constituent une feuille de route pour assurer que les jeunes jouent un rôle central dans l'élaboration de l'avenir mondial. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris des mesures concrètes pour garantir que les jeunes aient accès aux ressources, aux opportunités et aux droits nécessaires pour contribuer activement à la société et relever les défis du 21e siècle. Le Pacte de l'Avenir promet d'offrir aux jeunes un environnement où ils peuvent prospérer et jouer un rôle clé dans le développement durable.

Emmanuel OMBANA,

Acteur Jeunesse, et Expert en question de Promotion d'Emplois - Jeunes