Madagascar: Municipales à Mahajanga I - Rivo Rakotovao premier à déposer sa candidature

Après plusieurs jours de suspense, le premier candidat à déposer son dossier au niveau de l'Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures de Mahajanga I, est Rivo Rakotovao, hier après-midi. Ce dépôt de dossier confirme ainsi la décision de la plateforme nationale Firaisankina de le présenter comme candidat à la course à la magistrature de la ville de Mahajanga prévue le 11 décembre et efface le quiproquo créé par le député du Firaisankina élu à Mahajanga.

Le coordonnateur national du parti HVM a déclaré que, hormis les cinq partis regroupés dans la plateforme, d'autres organisations et associations les ont également rejoints.

« Quand nous sommes unis et que la confiance est de mise, pour l'intérêt de Mahajanga, on peut aboutir à un accord. Chacun a son parti politique et son opinion, mais après une semaine de pourparlers et après avoir considéré la décision au niveau national, nous sommes réunis. Ils sont aussi inscrits dans la liste des candidats aux élections municipales du 11 décembre. Cette démarche stratégique de l'opposition pour faire face aux élections ressort de la volonté de s'ouvrir avec d'autres entités telles que la société civile, les associations traditionnelles et religieuses et autres organisations », explique le candidat.

D'autres candidats dans le district de Mahajanga 1 devraient également déposer leurs dossiers ce jour.