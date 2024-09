Madagascar: Poule des As D2 - FC Avenir reprend la tête devant FCA

Chamboulement dans le Top 3. Les deux tickets pour la Pure Play Football League version 2024-2025 se disputent plutôt entre les trois clubs leaders provisoires. La quatrième journée de la Poule des as de la World Cola Ligue des champions 2e division s'est tenue hier.

Le club champion de la ligue d'Anosy, FC Avenir du Sud, retrouve la première place, crédité de huit points après sa deuxième victoire, outre ses deux matches nuls. Le club de Tolagnaro a défait, hier, par 3 à 2, l'AS FOS d'Analanjirofo à Ambohidratrimo.

Pour sa part, FCA Ilakaka grimpe d'une marche et se hisse à la deuxième place avec sept points. L'équipe d'Ihorombe s'est imposée, 4 à 2, hier au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass, face au FC Théo de Sava, leader à l'issue de la troisième journée. Le club champion de la Ligue de Sava rétrograde ainsi à la troisième marche avec six points. Loin derrière, AS FOS occupe le quatrième rang crédité d'un seul point.

La course au titre et, surtout, pour obtenir les deux billets pour accéder à la Pro League, se poursuit donc à la cinquième et avant-dernière journée de la Poule des As. FCA Ilakaka jouera contre FC Avenir du Sud, jeudi au By-Pass, tandis que FC Théo affrontera l'AS FOS à Ambohidratrimo.