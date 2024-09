Madagascar: Tennis - Circuit ITF Junior J30 - Mirija Andriantefihasina passe en quarts

Mirija Andriantefihasina n'a pas attendu trop longtemps pour défaire son adversaire. En moins d'une heure chrono, il a gagné son ticket pour les quarts de finale.

Expéditif.

Mirija Andriantefihasina vient de confirmer qu'on peut compter sur lui lorsque l'on parle de tennis dans la catégorie junior. Hier, durant son match entrant dans le cadre du circuit ITF J30 qui se joue actuellement au COT d'Ilafy, Mirija Andriantefihasina a surclassé l'Indien Megh Patel Maulik, en deux manches (6/0 6/0) et en cinquante-cinq minutes.

Le match a démarré à 10h38 minutes avec la mise en jeu du jeune Malgache. Tout de suite, il a annoncé la couleur en bouclant sa mise en jeu en moins de deux minutes : 1/0. Il a tout de suite gagné le premier service de l'Indien avec un break d'entrée. Il a mené 3/0 après quinze minutes de jeu.

Mirija Andriantefihasina a continué à étouffer l'Indien en réussissant un double break. Il a mené par 4-0 après seulement vingt-deux minutes de jeu. Plus fort mentalement et physiquement et habitué du terrain, le jeune Malgache a totalement maîtrisé son jeu.

Sur sa troisième mise en jeu, il a commencé son service par un ace et a mené (40-0), puis 5/0 après vingt-quatre minutes de jeu. Le jeune Indien Megh Patel Maulik a tout tenté pour se sortir de la domination de Mirija, mais il est resté impuissant: 0-15 pour Mirija (15-15, 15-30, 30-30, 40-30 40-40, 40-A). Mirija Andriantefihasina a eu sa première balle de set et la première tentative a été la bonne. Premier set pour le Malgache avec un score de 6/0 après trente minutes de jeu.

Stratosphérique

Au second set qui a débuté à 11 heures, Mirija Andriantefihasina a commencé par perdre la première mise en jeu (0-15), mais il a tout de suite rectifié le tir (15-15). Plus confiant et essayant des points difficiles, il a commis une première double faute (15-30, 30-30, 30-40). Il a relevé le niveau de son jeu pour revenir à 40-40, A-40 et 1/0 pour Mirija.

La première mise en jeu a été plus compliquée car elle a duré plus de cinq minutes. Une fois l'orage passé, Mirija Andriantefihasina a alterné des coups gagnants (0-15, 0-30, 15-30, 15-40) : 2/0 puis 3/0 après treize minutes de jeu.

Megh Patel Maulik n'a pas pesé lourd. Après vingt-et-une minutes de jeu, Mirija Andriantefihasina a mené par 5/0. Avec le service du jeune Indien, il a monté la pression par trois balles de match en sa faveur : 15/0 pour l'Indien (15/15, 15/30, 15/40), puis 30/40 et 6/0 en vingt-cinq minutes chrono.

« C'était un match un peu facile. Mon adversaire n'avait pas l'habitude de la surface. En plus, j'ai bien servi, mais et je dois encore m'améliorer par rapport au tournoi de Maurice. Pour la prochaine rencontre, je vais appliquer le même principe de jeu car l'objectif final est de remporter le titre », confie Mirija Andriantefihasina.

Le jeune Indien a accepté la supériorité de son adversaire. « Le Malgache a joué très bien. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais il est très fort et stratosphérique », reconnait Megh Patel Maulik.