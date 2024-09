Afrique: Qualifications CAN-CHAN - Sept Barea entament le regroupement

Le coach Rôrô et sept de ses protégés sont en regroupement depuis lundi, à Mahamasina. Les Barea préparent en parallèle les éliminatoires à la CAN et au Chan.

Coup d'envoi de la préparation. Sept présélectionnés, dont cinq locaux et deux expatriés, ont entamé depuis lundi, sur le terrain annexe Barea à Mahamasina, le regroupement en vue de leurs prochains matchs. Les Barea préparent en même temps les troisième et quatrième journées qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) ainsi que les qualifications au Championnat d'Afrique des Nations (Chan).

L'attaquant du club thaïlandais Ratchaburi, Njiva, Martin Rakotoharimalala, a rejoint la sélection, après neuf mois d'absence en raison de sa blessure en décembre. Les six autres sollicités ont tous formé la sélection lors des précédents matchs, dans le cadre des éliminatoires à la CAN, en début octobre. Il s'agit notamment de l'attaquant du club égyptien, El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina, et trois locaux, en l'occurrence le gardien de but de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola, le latéral droit, Rado Niaina Rabemanantsoa, et l'attaquant du Disciples FC, Tendry Randrianarijaona.

Les deux autres n'ont pas encore de club, à savoir l'ancien attaquant du club seychellois Saint-Michel United, El Hadari Raheriniaina, et l'ancien milieu du Ratchaburi, Ibrahim Amada Samuel.

Madagascar affrontera la Gambie au Maroc, le 11 octobre. Ce match entre dans le cadre de la troisième journée qualificative à la CAN 2025. Les deux équipes s'affronteront au retour le 14 octobre à El Jadida toujours au Maroc pour le compte de la quatrième journée de la même compétition. La liste définitive tant attendue devrait être déjà dévoilée car la convocation des joueurs doit être envoyée quinze jours avant la fenêtre Fifa.

Le regroupement de la sélection est prévu, du 4 au 15 octobre. Présent hier à l'entrainement quotidien, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe, qui vient d'être reconduit à la tête des Barea Chan, a préféré ne répondre à aucune de nos questions. Il a seulement mentionné que « la liste sera bientôt dévoilée », sans vouloir donner de précision.

Les éliminatoires au Chan s'enchaineront à la fin octobre. Le match aller du premier tour se jouera, du 25 au 27 octobre, et le retour, du 1er au 3 novembre. Au cas où Madagascar est exempté du premier tour, les Barea joueront directement le deuxième, du 20 au 22 décembre l'aller et, du 27 au 29 décembre, le retour. La phase finale de la 8e édition du Chan sera coorganisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 1er au 28 février.

« L'innovation de la CAF de laisser jouer désormais les expatriés du continent ne sera pas intéressant pour nous. Nous n'avons qu'un seul joueur évoluant en Égypte, la plupart à La Réunion, alors que les expatriés des autres nations jouent dans de grands clubs des grands pays du foot africain », souligne le sélectionneur.

Le calendrier de compétitions des protégés du coach Rôrô sera donc très chargé à partir du mois d'octobre. Il y aura les éliminatoires à la CAN et au Chan, en octobre, novembre et décembre, la phase finale du Chan en février, et la suite des éliminatoires au mondial en mars.