Tunisie: Vie associative - A Nichiou, la culture, on y croit !

C'est une galerie par laquelle la Commission d'achat du ministère des Affaires culturelles ne risque pas de passer, à supposer qu'elle s'aventure dans des contrées aussi lointaines et qu'elle ait les moyens de sa politique.

Située en bordure de la route (nationale, il est vrai) reliant Gafsa à Gabès, à la sortie de la petite localité d'El-Guettar, dans le quartier dit Nichiou, cette galerie fait partie d'un Centre touristique écologique, fondé il y a 12 ans et quelques mois. Ce centre comprend également un espace d'exposition permanente d'articles de l'artisanat local, dont certains sortis directement des métiers à tisser implantés in situ, ainsi qu'un joli petit musée édifié par l'Armée nationale et consacré à l'histoire locale.

Cet artisanat fait la réputation de Gafsa

La galerie a été fondée par un groupe d'artistes plasticiens et d'artisans réunis au sein d'une association dénommée « Association des arts et métiers d'El-Guettar », dont l'objectif, selon ses statuts, est de « diffuser la culture visuelle et la participation au développement culturel et artistique dans la localité d'El-Guettar, favoriser la création artistique et encourager les plasticiens et les artisans par l'organisation d'expositions et d'événements à caractère scientifique ainsi que des stages et ateliers de formation ».

Notre passage par la galerie a coïncidé avec une exposition qui se tenait depuis le 25 août et qui durera jusqu'à demain. Elle a été banalement intitulée « Diversité artistique ». Il s'agit d'oeuvres picturales et de produits traditionnels de l'artisanat, ici naturellement dominés par le tissage reproduisant, en format réduit, des motifs traditionnels qui font la réputation de la région de Gafsa. Mais pas que puisque l'inspiration des artistes s'est emparée d'autres matériaux que la laine : pierre (dont celle utilisée dans la fabrication des fameux moulins à bras d'El-Guettar), argile, bois, etc. pour donner libre cours à la création sous forme d'objets utilitaires (telles les lampes de chevet) ou décoratifs (divers bibelots).

Hospitalité et générosité

Si le succès commercial de telles actions n'est pas très probant, leur intérêt intellectuel n'est pas absent. Les membres du bureau directeur se relayent en permanence pour accueillir les éventuels visiteurs et les accompagner pour une visite commentée. Ce jour-là, notre arrivée a coïncidé avec celle de touristes venus d'Algérie voisine.

Chaque groupe a été pris en charge par l'un des permanenciers présents pour expliquer les divers sujets développés par les artistes, souligner les influences réciproques tant sur le plan thématique que technique. L'adage arabe veut que l'on puisse trouver dans les rivières ce qu'on ne trouve pas en mer. Nous avons effectivement trouvé à Nichiou ce qui manque souvent dans les grandes villes, l'hospitalité, la qualité de l'accueil, mais aussi la générosité des motivations. Oui, ils y croient, ces artistes, dans la noblesse de leur mission et s'y consacrent avec conviction. Alors, si vous êtes de passage par El-Guettar, ne manquez pas de marquer une pause en cet endroit.