Tunisie: CSS - Les trois points avec la manière

Avec plus d'une nouveauté dans le onze du coup d'envoi, Alexander Santos va essayer un football d'attaque.

Après avoir obtenu leur qualification pour la phase de groupes en Coupe de la CAF, les Sfaxiens renouent avec le championnat en recevant aujourd'hui l'USBG. Ce match sera une occasion pour les «Noir et Blanc» en vue de signer un succès tout en rassurant. Certes, le premier objectif de cette rencontre de la deuxième journée est le résultat mais un match plein, avec une meilleure qualité de jeu, ne serait pas de trop pour ces fans sfaxiens qui ont repris le goût d'aller au Stade Taïeb Mhiri. Suite au nul concédé à Gabès dans les arrêts de jeu contre l'ASG pour le compte de la première journée, le CSS a grand besoin des trois points du rachat contre son hôte du jour, l'équipe de Ben Guerdane.

Formation remaniée

Les deux secondes mi-temps des deux rencontres contre l'équipe de Rukinzo ont donné à l'entraîneur Alexander Santos un tas d'enseignements précieux et des éléments de réponse pour son onze de départ et pour un schéma de jeu mieux approprié à l'effectif disponible. On ne s'attend donc pas, de sa part, à de simples petits correctifs, mais à de vrais changements. D'abord dans le système de jeu où le retour à une défense à quatre s'impose après la belle forme affichée par Mohamed Salah Mhadhebi. L'entrée en cours de jeu de ce latéral droit a redonné le bon équilibre défensif et offensif aussi à l'équipe. Ce serait aussi un bon choix pour permettre à Mohamed Dhaoui de ne pas trop perdre en énergie et chercher les ballons derrière, faute de présence d'un arrière droit classique.

%

Ce retour à une défense classique va nécessiter le choix d'une charnière centrale à deux axiaux. Ils étaient trois (Kouamé, Nasraoui et Ayouni) alignés comme arrière-garde et ils seront désormais quatre (avec la qualification de Salah Harrabi) à se disputer une place dans cette formule à deux. Pour ce match, il y a peut-être une solution (si Hichem Baccar n'est pas rétabli), pour Amor Ayouni qui pourrait être décalé sur le côté gauche, laissant ainsi les trois autres en ballottage jusqu'à la dernière minute. Le milieu de terrain connaîtra aussi le même embarras du choix avec la nécessité d'incorporer Firas Sekkouhi comme milieu de projection vers l'avant. Qui va faire les frais de ce réajustement dans la composition du milieu de terrain, Pedro Sá ou Moussa Bella Conté ?

Car le Malien Gaoussou Traoré, avec sa très bonne relance et sa vision de jeu, ferait un meilleur tandem de piliers de l'entrejeu avec Firas Sekkouhi. Le troisième changement qui s'imposera à Alexander Santos c'est celui de Amor Ben Ali comme attaquant de pointe dès le départ et pas comme joker en cours de jeu. Seul en pointe à la place de Hazem Haj Hassen en cas d'option pour le 4-2-3-1 ou en association et soutien à ce dernier ou avec Rubin Hebaj si le choix penche pour le 4-4-2. Avec une telle variété dans les choix, le technicien portugais n'a plus le droit de continuer à tâtonner et à changer de formules et de plan de jeu à chaque match. Avec un groupe au grand complet, l'heure est à la stabilisation du schéma de jeu pour travailler plus les automatismes et arriver à construire un collectif solide et homogène.