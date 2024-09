Tunisie: USBG - De bons atouts

L'USBG, bien renforcée et équilibrée par les derniers recrutements, peut rentrer indemne du guêpier sfaxien

Pour l'équipe de Ben Guerdane, le match d'aujourd'hui contre le CSS est d'une grande importance. La perte sur le tapis de la rencontre de la première journée devant le CA est restée en travers de la gorge après le nul valeureux réussi sur le rectangle vert. Le seul moyen de faire oublier ce fâcheux premier incident de parcours est, non seulement de faire bonne figure à Sfax, mais de rentrer avec un résultat positif.

Car ce match perdu sur le tapis pèse encore sur le moral des joueurs qui se sont dernièrement inclinés en amical face à l'Astre Sportif de Agareb sur le score de 3 buts à 1 dans l'arène du Stade 7-Mars de Ben Guerdane. Il n'y avait pas meilleur feu rouge avant la clôture du mercato pour terminer l'opération recrutement par des valeurs sûres afin de renforcer l'effectif encore défaillant dans certains postes. Avec toujours la même politique, piocher dans les joueurs hors liste des grands clubs.

Derniers arrivants de poids

Quatre joueurs ont été ainsi engagés sur le fil. Les deux ex-Clubistes «rouge et blanc», Skander Lâabidi et Adem Taous, sont venus porter renfort à la défense des «Jaune et Noir». La défense est ainsi bien renforcée sur les couloirs après le recrutement de Zied Machmoum et le renouvellement de contrat de Ghazi Abderrazak. L'ancien demi défensif central, Presnel Arnaud Banga, a été rappelé à la rescousse avec une autre recrue de qualité dans ce secteur, Mohamed Trabelsi, venu sous forme de prêt de l'adversaire du jour, le CSS. Avec les Khemaies Mâaouani, Junior Bida, Jassem Abcha et Amour Loussoukou, ce sera un premier rideau défensif en béton qui sécurisera davantage une arrière-garde hyper renforcée et qui posera pas mal de problèmes aux protégés du coach portugais, Alexander Santos.

Ce sera aussi une très bonne base arrière et une redoutable rampe de lancement des attaques surprises dans le dos de l'équipe sfaxienne quand elle sera en phase de déséquilibre. Avec des joueurs de pointe aussi incisifs et percutants, tels que Houssem Habbassi, Ayoub Mcharek, Ayoub Châabane, Nassim Sioud et le jeune Mohamed Nasr Hamed, les hommes de Fakhreddine Galbi sont en mesure de livrer un grand match à Sfax où ils n'ont pas eu souvent froid aux yeux dans le passé.

Un match nul au pire des cas et même une victoire ne seraient donc pas une grande surprise.