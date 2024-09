Tunisie: «Journée Européenne des Langues 2024» - En phase avec son époque

La rentrée universitaire, scolaire et culturelle en Tunisie se déroule cette année aux rythmes d'une manifestation utile, voire nécessaire, celle de la «Journée européenne des Langues» ou des «Journée(s) européenne(s) des langues», qui est (seront) célébré(es) en mettant en avant leur pluralité et leur richesse. Sous la thématique «Des langues pour la paix», et durant trois jours, les 26, 27 et 28 du mois courant, une programmation condensée sous forme de séminaires, de rencontres, d'interventions et d'activités diverses a été conçue pour les participants.

C'est sous l'égide d'Eunic Tunisie (European Union National Institutes for Culture-Le réseau d'instituts culturels nationaux européens), le Conseil de l'Europe et de la Délégation de l'Union européenne que se tiendra l'édition de 2024. Il est important de rappeler que la JEL existe depuis 2001 et reste prisée par des adhérents fidèles et par les nouvelles générations d'élèves et d'étudiants.

Au programme

La célébration commence à 15h00, à la Cité des Sciences, le 26 septembre 2024 en présence de M. Gianfranco Bochicchio, chef de la section politique --Délégation de l'Union européenne en Tunisie, Mme Pilar Morales Fernàndez-Shaw, cheffe du bureau du Conseil de l'Europe à Tunis et Mme Rajae Essefiani, déléguée générale WallonieBruxelles en Tunisie et présidente du réseau Eunic.

Ensuite, place à la 1ère table ronde de la JEL 2024, autour de «L'enseignement et de l'apprentissage des langues étrangères à l'ère de l'Intelligence artificielle». Dans un échange qui s'annonce des plus édifiants, les intervenants décortiqueront les enjeux, les perspectives et les bonnes méthodes et pratiques à appliquer pour un meilleur usage de l'I.A dans une ère aux prises à des transformations technologiques rapides et impactantes. Dr Bernd Rüschoff, du Conseil de l'Europe, Dr Luca Agostino, expert au Centre européen pour les langues vivantes, Conseil de l'Europe --Italie, Dr Maria Palomares, de la «School of Modern Languages and Applied Linguistics, AHSS Université de Limerick (Irlande)-- Espagne, l'universitaire Thouraya Daouass, experte en E-learning (Institut des hautes études de commerce), Sonya Dase, co-directrice de «Dase & Cartensen» (Allemagne), et Dr Matthias Leichtfried, universitaire à l'Université de Vienne (Autriche) discuteront et donneront la parole au public présent. L'IA reste au centre des échanges prévus lors de la 2e table ronde autour de «La start-up en éducation». Un thème qui favorise la présentation de nombreux exemples de solutions IA développées dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères.

Une discussion débat qui donne un aperçu de la digitalisation en cours de l'éducation et des méthodes de l'enseignement des langues. Il s'agit d'une présentation ludique des solutions technologiques présentées en Europe et en Tunisie qui prend en considération le contexte de création, les spécificités de la solution technologique présentée, les types d'utilisateurs de la solution (enseignants, entreprises, particuliers...), sans oublier les perspectives de développement de la solution dans un secteur en perpétuelle innovation. Mme Eloise Ghertman (Gymglish/CEO) & Rita Leonhardmair, responsable des partenariats (France), M.Maher Ben Salem, consultant -- WallonieBruxelles, le fondateur de «Click and Read», Sami Meksi, sont au programme, accompagnés d'élèves témoins venant de différentes associations d'étudiants et de clubs de jeunes, désireux d'enrichir le débat. Des tables de conversation auront lieu le 27 septembres 2024 à l'Institut français de Tunisie et qui permettront aux visiteurs de débattre divers sujets d'une manière décontractée. Les participants pourront connaître des représentants des ambassades et des centres culturels, tels que l'IFT, le Goethe Institut Tunis, l'Institut Cervantes, l'Institut culturel italien de Tunisie, la Wallonie-Bruxelles Tunisie.

Une douzaine de pays européens répondront présent et pas moins de dix langues européennes retentiront durant cette rencontre exceptionnelle. Cette activité collective sera suivie d'un karaoké, avec une playlist multilingue. Pour la 3e et dernière journée, quatre centres culturels et deux ambassades ouvriront leurs portes aux étudiants, aux enseignants et au grand public. Les organisateurs donneront aux participants un passeport qui leur permettra d'accéder aux découvertes et activités, d'un centre à un autre avec une tombola et des prix à gagner. L'ambassade de la République tchèque, l'ambassade de Suisse, le Goethe-Institut Tunis, l'Institut français de Tunisie, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Instituto Cervantes de Tunez, ouvriront le samedi 28 septembre 2024, autrement.

Le «Speak Dating», au programme, est une pratique festive et ludique qui permet aux participants de pratiquer davantage leurs langues. L'IFT met à la disposition des enfants des jeux et des activités à caractère linguistique. «Initier les enfants reste prioritaire, et l'initiation à la langue dès l'enfance est utile». Commente Célestine Bianchetti, attachée de coopération pour le français, lors d'un point de presse qui s'est tenu dans les locaux de la Wallonie-Bruxelles (Tunisie) et qui a précisé également que le format «Speak-Dating» permet de passer rapidement d'une langue à une autre au fil des minutes. L'évènement est destiné spécialement aux langues. Le karaoké s'annonce ludique et tournera autour de connaissances musicales.

Lors de cette rencontre presse, Mme Andrea Jacob, directrice du Goethe-Institut Tunis, revient sur la journée du 28 septembre 2024, forte de «son itinéraire de découvertes des centres culturels», mise à la disposition des visiteurs. Grâce à cette journée portes ouvertes, les participants joueront à des jeux linguistiques dans les centres de l'IFT, Goethe-Institut Tunis, Cervantes, l'Institut culturel Italien. Ils réseauteront aussi, se renseigneront sur les cours proposés et participeront à des activités diverses. La plupart des centres culturels se retrouvent dans la même zone, le déplacement peut se faire facilement.

Germinal Gil de Gracia, directeur de l'Institut espagnol Cervantes, enchaîne en déclarant : «Nous accorderons au fil des tables rondes de la JEL une importance à l'aspect académique et à sa pérennité, face à l'émergence de l'Intelligence artificielle. Le sujet est plus que jamais d'actualité».

L'événement coïncide avec la rentrée universitaire et scolaire et permet aux docteurs, professeurs, étudiants en langues, lettres et jeunes apprentis de rejoindre la JEL. Tunis international center for digital cultral economy (TICDCE) a aussi été sollicité, puisque cet organisme travaille sur le développement de l'apprentissage des langues grâce à la haute technologie et via l'IA. Le choix d'accorder la part belle à cette thématique de l'IA en 2024 est qu'aujourd'hui, les canaux d'apprentissage des langues changent à une vitesse considérable et sont développés. L'occasion au fil de ces journées d'interroger son usage, son avenir, l'accès à cette technologie de l'IA, face à l'usage des écrans suite au manque de professeurs (bien formés), à la précarité socioéconomique dans certaines régions. l'IA devient donc une réalité impossible à ignorer, qui s'impose. La JEL informe les professeurs et les enseignants quant aux nouveaux logiciels et aux nouvelles méthodes et outils technologiques.

La manifestation est une célébration de la paix et de la tolérance qui existe depuis 23 ans et qui prend sens bien plus, cette année.