Tunisie: EST - En terre conquise !

La logique veut que les "Sang et Or" ne trouvent aucune difficulté, cet après-midi, à imposer leur loi à Korba face à une équipe de Soliman à l'effectif beaucoup plus modeste.

Jusque-là, Youssef Belaïli et ses camarades ont effectué un parcours sans faute, ponctué par de larges victoires. A chaque fois, la note a été salée que ce soit en match d'ouverture du championnat face à l'US Tataouine (3-0), ou lors de la double confrontation contre la formation somalienne de Dekedaha en Champions League (4-1 à l'aller et 8-0 au retour).

C'est que grâce aux recrutements effectués lors du mercato estival, l'Espérance dispose désormais d'un effectif riche, qualitativement, mais aussi quantitativement. Miguel Cardoso a donc l'embarras du choix quand il s'agit d'aligner son onze de départ. Il dispose également d'un banc de qualité, de quoi avoir de bonnes solutions de rechange en cours de jeu.

Un effectif qui n'a pas livré tous ses secrets...

Et à vrai dire, l'Espérance de Tunis, version 2024-2025, n'a pas encore livré tous ses secrets. Outre Rodrigo Rodrigues qui n'a encore disputé aucun match, étant donné qu'il poursuit sa rééducation, d'autres joueurs ne sont pas compétitifs à 100%, à l'instar de l'international sud-africain Elias Mokwana ou encore plus le jeune Ivoirien Abdramane Konaté.

Il y a aussi les joueurs d'expérience qui ont débarqué cet été, Larry Azouni et Hamza Jelassi, qui ont encore besoin de quelques matchs pour retrouver leurs prouesses pour lesquelles ils ont été engagés.

Sowe et Memmiche titulaires !

Côté onze de départ et au vu de la bonne impression qu'il a laissée samedi dernier face aux Somaliens de Dekedaha, Kebba Sowe est parti pour préserver sa place de titulaire. Ceci dit, Youssef Abdelli, qui n'a pas montré grand-chose quand l'occasion s'est présentée à lui, semble pour le moment perdre toute chance d'avoir une place de choix dans le dispositif de jeu de Miguel Cardoso.

En ce qui concerne le poste de gardien de but, les derniers échos en provenance du Parc B annoncent le retour d'Amanallah Memmiche à moins que le coach ait changé d'avis ces dernières heures.

Pour le reste, Abdramane Konaté, Elias Mokwana et Larry Azouni devront bénéficier d'un temps de jeu, comme ce fut le cas samedi dernier. Sinon, Miguel Cardoso alignera les titulaires habituels, à l'instar de Yan Sasse ou encore le duo axial Meriah-Tougai.