Afrique: Ethiopian Airlines renforce les liens entre les peuples et la coopération économique dans le continent - Ambassadeur d'Italie en Ethiopie

Addis Abeba — Ethiopian Airlines joue un rôle irremplaçable dans la connexion entre les peuples et la coopération économique avec l'ensemble du continent africain, a déclaré l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese.

Ethiopian Airlines a célébré six décennies de service aérien ininterrompu entre l'Éthiopie et l'Italie.

À l'occasion, le PDG Mesfin Tassew, a dévoilé que l'Italie est l'un des premiers et des plus grands marchés d'Ethiopian, qui est en train de devenir un lieu crucial en Europe avec des deuxièmes points de service vers Milan.

« Nous avons apporté notre contribution au développement des relations entre les deux pays. Ethiopian Airlines est aujourd'hui la principale compagnie aérienne en Afrique ; elle est non seulement la principale mais aussi la plus grande, desservant 40 pays et reliant les pays et les populations africaines au reste du monde. Nous desservons 139 villes à travers le monde », a-t-il expliqué.

Depuis 60 ans, les ailes d'Ethiopian ont traversé les nuages, transportant non seulement des passagers et du fret, mais aussi des espoirs, des rêves et l'esprit indomptable de l'Ethiopie, a déclaré Mesfin, et a ajouté : « Nos vols vers l'Italie sont restés un symbole inébranlable de notre dévouement à connecter les cultures, les économies et les peuples. »

Il a ajouté que les services de vol quotidiens d'Ethiopian vers Rome et Milan ont donné à ses précieux clients de la région la possibilité de se connecter de manière transparente à plus de 64 et plus de 139 destinations d'Ethiopian en Afrique et dans le monde respectivement.

Ethiopian Airlines exploite désormais certains des avions les plus avancés sur la route de Rome, notamment la série Airbus, a déclaré Mesfin, et a ajouté : « Nous attendons avec impatience l'arrivée du premier Airbus A350-1000 d'Afrique. »

Ethiopian Airlines a remporté de nombreuses distinctions au fil des ans, notamment celle de meilleure compagnie aérienne d'Afrique pendant sept années consécutives et les prestigieux Skytrax World Airline Awards, ce qui témoigne d'un engagement indéfectible à fournir les plus hauts standards de service et d'innovation dans l'aviation, a souligné le PDG.

L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, a indiqué que la contribution d'Ethiopian Airlines au cours des 60 dernières années a été immense.

Il a ajouté qu'elle a joué un rôle irremplaçable dans la connexion des peuples et la coopération économique non seulement avec l'Éthiopie mais aussi avec l'ensemble du continent africain.

« C'est le 60e anniversaire du début des relations entre Ethiopian Airlines et l'Italie. Nous sommes donc très heureux qu'Ethiopian Airlines augmente ses vols vers l'Italie et Milan à partir de décembre, nous aurons 14 vols par semaine. Et nous collaborons même en tant que hub pour les vols américains », a noté l'ambassadeur Palese.