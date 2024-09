Afrique: Demi-finale tournoi UFOA A / Sénégal-Guinée, ce mercredi à Monrovia (16h00 Gmt) - Le virage décisif pour les Lionceaux

L'équipe du Sénégal U-20 va affronter ce mercredi 25 septembre au Samuel Do Stadium de Monrovia, celle de la Guinée en demi-finale du tournoi de l'UFOA A. Une place en finale sera précieuse pour les Lionceaux, candidats à leur propre succession dans le tournoi sous régional. Le vainqueur va composter son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en Egypte.

Le Sénégal dispute ce mercredi 25 septembre au stade Samuel Do du Liberia, la seconde demi-finale du tournoi de l'UFOA-A des moins 20 ans qui l'opposera à la Guinée. Un choc crucial puisque pour les Lionceaux. L'enjeu de cette rencontre sera une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Plus de deux ans après leur premier trophée africain, la nouvelle génération conduite par Serigne Saliou Dia devra impérativement s'imposer si elle veut défendre et conserver le titre à la prochaine compétition continentale prévue en Égypte.

Dans cet élan, les coéquipiers de Serigne Fallou Diouf, Yaya Dimé, Adourahmane Dia et autre Ibrahima Diallo ont déjà rempli la moitié du contrat avec une bonne entame dans cette phase de poules réduite à deux équipes après le désistement de la Mauritanie. Après avoir démarré le tournoi par une probante victoire contre les Aiglons maliens (2-0), les Lionceaux ont ensuite terminé le match face aux voisins de la Gambie (2-2). Ce qui leur a permis de prendre la tête de la poule B avec 4 points et d'être sur une bonne lancée.

De leur côté, Les juniors du Syli (5 points) bouclaient leur parcours avec une 2e place dans la poule A derrière la Sierra Léone. Ce, après le large succès face la Guinée-Bissau (3-1) suivis de ses deux nuls contre le Liberia, pays hôte (1-1) et la Sierra Leone (0-0). La dernière confrontation entre le Sénégal et la Guinée dans un tournoi UFOA-A U-20 remonte à 2022. Les deux pays voisins s'étaient croisés au stade Cheikhna Boidya de Nouakchott en Mauritanie. Les Lionceaux avaient largement pris le dessus en s'imposant sur la marque de (3-1). Libasse Ngom, Malick Mbaye et Souleymane Basse, les buteurs sénégalais de cette rencontre avaient porté le Sénégal à la victoire finale du tournoi. A rappeler que la seconde demi-finale sera un duel anglophone qui opposera (13h) la Sierra Leone et la Gambie.