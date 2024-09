Sénégal: Décès de Amadou Makhtar Mbow - Un monument de l'éducation et de la culture s'est effondré

Amadou Makhtar Mbow, ancien Directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987, ancien ministre de l'Education et de la Culture du Sénégal pendant la période d'autonomie interne de 1957 à 1958 puis ministre de l'Education nationale de 1966 à 1968, est mort hier, mardi 24 septembre, à l'âge de 103 ans. Figure emblématique de l'éducation, il aura marqué l'histoire du Sénégal et du monde entier à travers son engagement. Dès l'annonce de son décès, les témoignages ont fusé de partout pour saluer la mémoire d'un « patriarche, centenaire, généreux et serviable ».

Un baobab est tombé ! Amadou Makhtar Mbow s'est éteint hier, mardi 24 septembre, à l'âge de 103 ans. Universitaire, brillant intellectuel, homme politique et plusieurs fois ministre au Sénégal et Directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987, il laisse une carrière hors du commun qui a transcendé les frontières. Dès l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages lui sont rendus. « C'est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s'est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale », a réagi le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Né en 1921 à Dakar, Amadou Makhtar Mbow a été ministre de l'Éducation et de la Culture du Sénégal pendant la période d'autonomie interne (1957-1958) et également ministre de l'Éducation nationale (1966-1968). Il s'est ainsi illustré par son engagement inébranlable en faveur de la paix et de l'éducation. Amadou Makhtar Mbow a gravi les échelons sur la scène internationale. Il a siégé au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) comme représentant du Sénégal à partir de 1966, avant de devenir Sous-directeur général pour l'éducation en 1970. En 1974, il est élu Directeur général de l'UNESCO, devenant ainsi le premier africain à diriger l'institution onusienne.

Amadou Makhtar Mbow a dirigé pendant 13 ans l'UNESCO au sein de laquelle il s'est battu pour l'instauration d'un Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (NOMIC), une initiative pour laquelle les Etats-Unis et certains de leurs alliés lui mèneront une guerre sans merci pour maintenir leur influence. A la tête de l'Organisation onusienne, il a également supervisé le travail du secrétariat pour la Convention du patrimoine mondial. Il a ainsi fait plusieurs publications sur l'UNESCO.

Par exemple, « De la concertation au consensus : l'UNESCO et la solidarité des nations, 1979 ». En juin 1978, Amadou Makhtar Mbow en tant que Directeur général de l'UNESCO a lancé un appel historique à tous les gouvernements, organismes culturels, médias, universités, bibliothèques, musées, historiens, artistes, etc., « pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable ». « Le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue, au fil des siècles, l'oeuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, graveurs ou orfèvres, de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité », avait-il déclaré.

Pour rappel, Amadou Makhtar Mbow a présidé les Assises de l'Education au Sénégal organisées entre 2008 et 2009. Sans la commission nationale pour la réforme des institutions (CNRI). En reconnaissance de son immense contribution à l'éducation, la deuxième université publique de Dakar, située à Diamniadio, porte son nom.