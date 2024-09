Sénégal: Diourbel/Vulgarisation de la règlementation pharmaceutique - Pour une meilleure imprégnation des professionnels

L'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique accompagnée de ses services techniques a organisé hier, mardi, un atelier de vulgarisation de la nouvelle réglementation relative aux médicaments et autres produits de santé. Cette rencontre de partage avec les pharmaciens de la région de Diourbel devrait permettre aux différents acteurs de s'approprier cette réglementation dans le but d'avoir la même compréhension en vue de rapprocher le médicament des professionnels.

Un atelier de vulgarisation de la nouvelle réglementation relative aux médicaments et autres produits de santé et à la pharmacie de Diourbel s'est tenu à la Direction régionale de la santé de la région. Le Directeur Général de l'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique, De Alioune Ibnou Abbah Talibe Diouf, explique : "Conformément à la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notre pays a pour ambition de rendre accessibles les médicaments que ce soit en cours, en qualité et en disponibilité géographique et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier aux populations qui en ont énormément besoin .A cet effet, le gouvernement met en oeuvre des stratégies et des réformes pour atteindre la souveraineté pharmaceutique à l'horizon 2035.

Cela va se traduire par le renforcement de la production locale des médicaments, la production industrielle et autres produits de santé et cet objectif ne peut être mis en oeuvre sans la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel moderne et objectif adapté aux orientations nationales du Sénégal et une souveraineté aux normes sectorielles et aux exigences des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine ». Et de poursuivre : « C'est la raison pour laquelle l'Agence sénégalaise de réglementation a été créée en 2022 par décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement et qui modifie la loi 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie ainsi que ses décrets d'application ». Et de relever : « Le décret a été adopté, la loi a été promulguée et nous essayons de la vulgariser avec nos techniciens, de restituer aux acteurs professionnels, aux acteurs sociaux et aux consommateurs jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir la même compréhension d'une volonté politique de rapprocher le médicament des professionnels du médicament et des consommateurs ».

« Nous tenons cette rencontre pour prendre connaissance de vos avis sur cette réglementation, recueillir vos préoccupations et vous apporter les éclairages nécessaires pour une meilleure appropriation de nos textes et de notre cadre juridique en matière pharmaceutique, pour être plus compétitif et plus résilient face aux menaces relatives à la spéculation des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés mais également face à des menaces de santé publique telle que la COVID 19 et d'autres menaces qui frappent à nos portes dans un contexte global de changements climatiques ». Abondant dans la même perspective, Dr Mamadou Dieng, le Directeur régional de la santé a observé que « Cette rencontre qui regroupe tous les pharmaciens permettra d'avoir une meilleure appropriation de cette réglementation mais aussi de sa mise oeuvre au niveau de la région ».