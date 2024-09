Maroc: Rabat - Cérémonie religieuse à l'occasion de la 'Journée des mosquées'

Rabat — Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a organisé, mardi soir à Rabat, une cérémonie religieuse en commémoration de la "Journée des mosquées", qui a été marquée par un hommage rendu aux architectes et aux artisans ayant contribué à l'édification de mosquées.

Cet évènement traduit la sollicitude permanente dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entoure les mosquées, compte tenu de leur place prépondérante et leur rôle crucial dans la promotion de la sécurité spirituelle et l'encadrement des citoyens.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a exprimé ses remerciements à tous les bienfaiteurs qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, passant en revue les efforts liés à la construction et la réhabilitation des mosquées ainsi que l'intervention d'associations de mécènes pour leur construction ou leur gestion.

Dans ce contexte, M. Toufiq a fait état de 2.600 mosquées endommagées par le séisme d'Al Haouz, affirmant que le ministère s'emploie à la réhabilitation de ces mosquées, en droite ligne avec les Hautes instructions Royales.

Par ailleurs, le responsable gouvernemental a mis en avant l'importance du programme "Tabligh" à travers lequel le Conseil supérieur des Oulémas oeuvre, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, à renforcer les compétences des Oulémas en matière de prédication en vue d'assurer à tous une qualité de vie décente et faire régner les valeurs de droiture et d'intégrité morale.

Ce programme, qui converge avec les efforts visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, est mis en oeuvre à travers divers moyens de tabligh et de formation, notamment le prêche du vendredi et les cours de prédication et d'orientation, a souligné M. Toufiq, mettant l'accent sur l'impact et l'utilité des mosquées dans le quotidien des gens.

Cette cérémonie religieuse, qui s'est ouverte par la déclamation de versets du Saint Coran, a été marquée par la projection de deux capsules vidéos sur "Les mosquées construites par le ministère et ouvertes aux fidèles en Afrique" et "Les mosquées construites par des bienfaiteurs cette année", suivie d'une séance de récitation collective de versets du Saint Coran par des étudiantes de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams et des morchidines et morchidates.

La Journée des mosquées a été instituée en 2007, en consécration de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entoure les mosquées.