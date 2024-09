Ile Maurice: La police sommée de recueillir des preuves après neuf mois

Le procès de l'activiste Ivann Bibi, accusé de possession présumée de cannabis, a été appelé au tribunal de Curepipe, hier. Son avocat, Me Rama Valayden, avait déposé une motion pour demander l'annulation des charges provisoires contre son client, notamment pour «possession illégale de drogues dangereuses en vue de distribution» et «obstruction volontaire et illégale des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions en empêchant les officiers de l'ADSU d'accéder à son domicile».

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a, à ce stade, objecté à cette motion, arguant que l'enquête policière n'est pas encore terminée. La défense avait, dès le premier jour, demandé à la cour que des preuves d'empreintes digi tales et d'ADN soient re cueillies, Ivann Bibi clamant toujours son innocence. Ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.

Hier, Me Valayden a sou mis une nouvelle motion demandant à la police de procéder à des tests ADN et de relever les empreintes digitales sur les pièces à conviction dans un délai de deux semaines, motion qui a été admise par le magistrat. La prochaine audience est prévue le 30 septembre pour s'assurer que la police entreprenne les démarches nécessaires concernant les empreintes digitales et autres preuves, ce qui permettra de faire avancer l'affaire sur la base de ces éléments. La police avait initialement refusé de prendre la déposition d'Ivann Bibi et ne l'a faite que deux semaines avant l'au dience, après que la cour en a été informée.

Le bureau du DPP a dé cidé de ne pas donner suite à la demande d'annulation des charges pour le moment, car il attend que l'enquête de la police ainsi que celle de l'Independent Police Complaints Commission soient complétées pour prendre une décision. Cette affaire a connu six reports et ce n'est qu'après un troisième renvoi que Me Valayden a reçu une lettre du DPP indiquant qu'il n'avait pas reçu les preuves envoyées par la défense.

Ivann Bibi avait été arrêté le 18 janvier à son domicile à Vacoas. Selon la police, une certaine quantité de cannabis avait été trouvée en sa possession. Toutefois, Ivann Bibi affirme qu'il s'agit d'une tentative de «plantation de drogue». Me Valayden avait aussi critiqué la conduite des forces de l'ordre, dénonçant une «intrusion arbitraire dans les lieux». Il avait également souligné que cette arrestation était intervenue à la suite de la déposition faite par Ivann Bibi contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, la veille.