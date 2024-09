Afrique: La sélection U19 de badminton au sommet du continent

Les badistes mauriciens se sont taillé la part du lion lors des Championnats d'Afrique junior qui s'étaient disputés du 12 au 19 août à Thiès au Sénégal. Après avoir été sacrés dans le tournoi par équipes mixtes, les Mauriciens ont survolé les épreuves individuelles en récoltant quatre des cinq médailles d'or en jeu. Exceptionnellement dans notre rubrique consacrée au «Sportif du mois», la sélection mauricienne a été couronnée comme «Equipe du mois» d'août pour l'express.

Comme en 2022 à Maurice, l'équipe mauricienne s'est imposée lors de la finale du tournoi par équipes mixtes. Opposés à l'Egypte, les Mauriciens ont livré une belle prestation pour l'emporter sur le score de 3-1, raflant la première breloque dorée de ces championnats. Les stars de cette finale furent sans aucun doute les soeurs How Hong, Chiara et Elsa, qui ont livré une belle performance lors du match décisif, ramenant l'or à la maison pour leur pays.

Tiya Bhurtun recevant des «goodies» des mains de Stany Maurice, rédacteur en chef du service des sports de l'express.

Le point culminant de la finale a en effet eu lieu en double féminin, où Chiara et Elsa How Hong affrontaient sur le court le tandem égyptien Elgendy Hadia et Reem Hussien. Dans un match en trois sets à suspense, les soeurs How Hong ont fait preuve d'une stratégie incroyable pour vaincre leurs adversaires, s'imposant 18-21, 21-13, 21-18.

%

Leur succès a non seulement scellé la victoire de Maurice mais a également marqué un moment historique pour elles car c'était la première fois qu'elles se retrouvaient dans une situation où elles devaient être décisives pour les siens.

Les épreuves individuelles ont été marquées par une performance exceptionnelle du Mauricien Lucas Douce, qui s'est imposé comme la star incontestée du tournoi en remportant quatre médailles d'or dans plusieurs catégories. Les victoires de Douce en simple messieurs, en double messieurs, en double mixte ainsi que sur l'épreuve par équipes mixtes ont consolidé sa place en tant qu'étoile montante du badminton africain.

Keshavee Sooriah de Decathlon a offert un prix spécial au capitaine Lucas Douce, lequel a engrangé quatre médailles d'or.

En finale du simple messieurs, Lucas a affronté son partenaire de double masculin, Aidan Yu Kiat Siow Yin Young. Finaliste de la précédente édition, Lucas a finalement remporté le titre en battant Aidan 21-15, 21-8. Malgré cette victoire, le parcours de Lucas dans le tournoi était loin d'être terminé.

Le duo mauricien, tête de série numéro 1 du double masculin, rencontrait une paire algérienne composée d'Ayoub Rayan Daoud et d'Oussama Keddou en finale. Le match a été une preuve de leur dextérité et de leur travail d'équipe, puisqu'ils ont facilement gagné 21-12, 21-17, ajoutant une autre médaille d'or à leur collection.

La ruée vers l'or s'est poursuivie pour Lucas Douce en double mixte, où il s'est associé à Elsa How Hong. Le duo a affronté les Egyptiens Mahmoud Mohamed Mahmoud et Fatema Rabie dans une finale très disputée. Le duo mauricien s'est imposé sur le score de 21-18, 21-16, assurant à Lucas sa troisième médaille d'or dans les épreuves individuelles.

Outre le trophée, des «goodies» ont aussi été offerts aux dix joueurs dont Mia Siow (photo).

En double féminin, les soeurs How Hong ont été sacrées championnes d'Afrique après une victoire décisive sur les Égyptiennes Elgendy Hadia et Reem Hussien. Les soeurs ont dominé le match, s'imposant 21-14, 21-16, démontrant leur synergie sur le court. En simple dames, Chiara How Hong a été la seule à accéder à un podium et a ramené une médaille de bronze.

Romi Joganah (à dr.), Events Manager de PhoenixBev, remettant à Lucas Douce le trophée récompensant les sportifs du mois du d'août (la sélection U19 de badminton).

Au total, la sélection mauricienne a bouclé la compétition avec un bilan de cinq médailles d'or, une d'argent et trois de bronze. Au Sénégal, outre Lucas Douce qui agissait comme capitaine, l'équipe mauricienne était représentée par Aidan Siow Yin, Nyanesh Changea, Tejas Savoo et Agnivesh Ragoonundun chez les garçons. L'équipe féminine était composée des soeurs How Hong, Chiara et Elsa, Tiya Bhurtun, Layna Chiniah et Mia Siow Yin Young. Ils étaient accompagnés de l'entraîneur Neeresh Ramtohul et de Vikash Savoo qui a agi comme Team Manager.

Championnats du monde juniors par équipes mixtes

Maurice sera bien présente, du 30 septembre au 5 octobre, lors des Championnats du monde juniors par équipes mixtes qui se disputeront à Nanchang en Chine. Une délégation composée de cinq joueurs, un entraîneur et un Team Manager aquitté le pays dimanche dernier pour y prendre part à leurs propres frais.

Impressionnante lors de la dernière édition des Championnats d'Afrique juniors (U19) au Sénégal, l'équipe mauricienne enverra ainsi cinq de ses représentants à ces Mondiaux, soit le quadruple médaillé d'or à ces championnats, Lucas Douce, et Aidan Siow chez les garçons et les soeurs How Hong, Elsa et Chiara, et Mia Siow chez les filles. Ils seront accompagnés de l'entraîneur Neeresh Ramtohul, tandis que Gaurav Heerowa agira comme Team Manager.