Soudan: Le ministère public - Nous poursuivrons les dirigeants de Taqadum

Port-Soudan — Le procureur général, Maulana Al-Fatih Mohamed Tayfour a confirmé que les autorités continueront de poursuivre les dirigeants de 'Taqadum- CFDC' (La Coordination des Forces Democrates et Civiles-CFDC) contre lesquels des mandats d'arrêt ont été émis dans le contexte de leur collusion avec la milice rebelle (Forces du Soutien Rapide-FSR) , indiquant qu'ils seront demandés à Interpol de les arrêter.

Tayfour a déclaré : « Nous poursuivrons Hamdok et ceux qui figurent avec lui sur la liste des 16 personnes conformément à la loi et en tout lieu jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés et jugés sur le sol soudanais », ajoutant qu'il existe suffisamment de preuves prouvant leur implication dans ce qui leur a été attribuée, et que cette preuve leur sera présentée pour les confronter devant les tribunaux.

Le procureur général a ajouté, dans une interview télévisée avec la TV 'Al Jazeera Aujourd'hui', qu'Abdallah Hamdok et ceux qui l'accompagnent parmi les dirigeants de la Coordination des forces civiles (Taqaddum- CFDC) ont partagé les rôles entre eux et la rébellion, et qu'ils sont partenaires, indiquant qu'il existe des citoyens qui ont intenté des poursuites contre eux, ce qui suffit à les condamner.

Tayfour a déclaré que Hamdok figure sur une liste de 16 personnes recherchées devant la justice, et que ceux qui les suivront sur les listes suivantes seront également poursuivis.

SUNA indique que le Comité National pour les Crimes de Guerre et les Violations des FSR avait émis un ordre en avril de cette année pour arrêter un certain nombre de dirigeants de la (CFDC-Taqaddum), dirigée par Abdallah Hamdok, chef de la CFDC.