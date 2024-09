Afrique de l'Ouest: Un sommet spécial des chefs d'État à l'horizon

La 3e session du Parlement de la CEDEAO s'est ouverte mardi à Lomé, marquée par un discours de la présidente Mémounatou Ibrahima, qui a mis l'accent sur les défis auxquels la région est confrontée et les solutions à envisager pour y faire face.

Mme Ibrahima a rappelé que la région continue de faire face à de nombreux problèmes, notamment la recrudescence du terrorisme, de l'extrémisme violent, des inondations, ainsi que de l'immigration clandestine, qui causent de lourdes pertes en vies humaines, tant au sein des forces de défense et de sécurité que parmi les populations civiles. Elle a souligné l'urgence pour l'organisation ouest-africaine de renforcer ses mécanismes en vue d'une meilleure gouvernance et de la consolidation des principes démocratiques au sein de ses États membres.

Selon elle, une réforme accélérée des objectifs et du fonctionnement de la CEDEAO est nécessaire pour relever ces défis. Dans ce cadre, Mme Ibrahima a salué l'initiative du président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, d'organiser un sommet spécial des chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre permettra de discuter des réformes nécessaires pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le Togo, à travers le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sévon Tépé Adédzé, a réaffirmé son engagement en faveur des principes fondateurs de l'organisation. M. Adédzé a insisté sur l'importance pour les populations de la région de tirer profit de leurs diversités et d'œuvrer ensemble pour une prospérité partagée. Il a également mis en avant le rôle de la CEDEAO en tant que cadre d'intégration pour les États.

Les travaux de cette session se dérouleront jusqu'au 3 octobre.

Le Parlement de la CEDEAO est l'une des institutions clés de cette organisation régionale, créée pour favoriser l'intégration économique et politique des États membres. Il joue un rôle consultatif et législatif important en matière de gouvernance régionale, de développement économique, de paix, de sécurité, et d'harmonisation des politiques au sein des pays membres.

Le Parlement est composé de 115 membres, désignés par les assemblées nationales des 15 pays membres de la CEDEAO, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, le Sénégal, et le Togo.