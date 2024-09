Sénégal: SÉNÉLe Delta du Saloum et les nouvelles ambitions des acteurs locaux du tourisme

Fatick — L'association Compact Yaatal va commémorer la Journée mondiale du tourisme à Fatick, prévue vendredi, avec l'ambition d'explorer de nouvelles perspectives visant à mieux vendre la destination Sine-Saloum.

"Nous devons accompagner le ministère du Tourisme à mettre en place une synergie d'actions afin que les Sénégalais s'approprient le tourisme en étant des entrepreneurs. Ce serait une belle manière de vendre la destination Sénégal et booster l'économie locale", a dit Boly Guèye, président de cette association regroupant des industries et acteurs du tourisme.

S'exprimant lors d'une conférence de presse en prélude de la Journée mondiale du tourisme, M. Guèye a étalé les ambitions du ministre de tutelle dont l'une des priorités est d'arriver à mieux implanter la chaîne de valeur du tourisme, afin qu'elle prenne en compte l'ensemble des acteurs concernés.

"Nous essayons de faire la promotion des zones touristiques de la région. Le Delta du saloum fait partie des plus belles baies au monde. Cette journée est une manière de la favoriser davantage", a-t-il expliqué

Pape Made Diouf, délégué régional pôle centre de la SAPCO, la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, a de son côté insisté sur la nécessité de développer le tourisme domestique et la valorisation des ressources naturelles et culturelles du Delta du Saloum.

"Avant, la destination touristique [prisée], c'était la zone de Mbour et le sud du pays. Aujourd'hui, les Sine-Saloum gagnent du terrain et nous devons tout faire pour rendre les réceptifs hôteliers accessibles et valoriser l'environnement où ils sont implantés", a ajouté M. Diouf.

Pour ce faire, la SAPCO dispose d'un nouveau plan de développement dont l'objectif est d'arriver à développer, d'ici à 2025, le site touriste de Fatick, ou un hôtel est déjà implanté. "Ça sera un hôtel écologique, adapté à l'environnement du Sine-Saloum", a-t-il dit.

La Journée mondiale du tourisme sera célébrée par Compact Yaatal et la SAPCO, en partenariat avec les acteurs du secteur du tourisme de la région de Fatick.