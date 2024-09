Sénégal: Dahra Djoloff - 1 000 pasteurs et agropasteurs enrôlés pour l'obtention d'actes d'état civil

La mairie de Dahra Djoloff, dans le département de Linguère (nord-ouest), a organisé lundi une audience foraine pour l'enregistrement de quelque 1 000 pasteurs et agropasteurs sur les registres d'état civil, dans le cadre du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS 2 SN), a constaté l'APS.

"L'objectif de cette initiative est d'améliorer l'accès aux ressources foncières et pastorales, ainsi que de permettre aux pasteurs de bénéficier des programmes du projet, tels que la formation professionnelle et technique, et d'activités génératrices de revenus", a déclaré Mamadou Ousseynou Sakho, le coordonnateur national dudit projet.

S'adressant aux journalistes à l'issue de cette rencontre, il a souligné l'importance de l'enregistrement à l'état civil", rappelant qu'une campagne de sensibilisation des pasteurs a été organisée en amont de l'audience foraine.

"Étant donné le nombre significatif de pasteurs, hommes, femmes et jeunes, qui ne disposent pas de pièces d'état civil, l'organisation d'audiences foraines est cruciale pour faciliter leur enregistrement, tout en poursuivant la sensibilisation à la déclaration des naissances en temps opportun", a ajouté le coordonnateur national du PRAPS 2 SN.

Mamadou Ousseynou Sakho a également signalé que cette audience foraine est la deuxième organisée à Dahra après une expression de besoins faite par les pasteurs de la commune .Il a en outre précisé que "les frais liés à l'inscription et à la délivrance des actes de naissance, estimés à 7 millions de francs CFA, sont entièrement pris en charge par le projet".

Selon lui, les activités d'information, en amont des audiences foraines, organisées dans les zones pastorales du pays, en collaboration avec l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), ont permis de recueillir de nombreuses demandes d'enregistrement.

Cette démarche, a dit Mamadou Ousseynou Sakho, inclut également la sensibilisation à la déclaration des naissances et la redynamisation des centres secondaires d'état civil.

"Le PRAPS 2 SN a déjà organisé quatre audiences similaires dans les communes de Koutiaba, au sud du pays, de Boki Diawé, d'Ogo et de Gamadji Saré, au nord, ayant permis l'enregistrement de plus de 7 000 pasteurs et agropasteurs", a-t-il fait savoir.