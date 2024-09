Afrique de l'Ouest: Inondations - L'UE au secours des pays de l'AES

L'Union européenne (UE) offre 5,4 millions d'euros aux six pays touchés par les inondations, parmi lesquels les pays de l'AES, l'Alliance des Etats du Sahel.

L'UE a décidé de venir au secours aux pays touchés par les inondations avec une enveloppe de 5,4 millions d'euros, dont 2 650 000 euros pour les trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel (Mali, Niger et Burkina Faso). Six pays, au total, bénéficieront de 5,4 millions d'euros de l'UE pour atténuer les dégâts causés par les inondations ces trois derniers mois en Afrique, notamment au Sahel.

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abris à la suite de cette catastrophe naturelle. Des centaines de maisons, des écoles et des établissements de santé publique ont été détruits, ainsi que des routes, des infrastructures et des zones agricoles.

De plus, l'absence d'eau potable et les difficultés d'accès aux services sanitaires dans certaines régions du Sahel augmentent le risque de propagation des maladies hydriques. Selon l'UE, ce financement permettra à ses « partenaires humanitaires sur le terrain de fournir une aide immédiate et de répondre aux besoins les plus urgents concernant la nourriture, les abris, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que d'autres services essentiels dans les zones les plus durement touchées ». A ces trois pays s'ajoutent le Cameroun, le Nigéria et le Tchad.

L'UE souligne que les 5,4 millions d'euros seront répartis comme suit :

·Tchad : 1 000 000 €

·Niger : 1 350 000 €

·Nigéria : 1 100 000 €

·Mali : 1 000 000 €

·Cameroun : 650 000 €

·Burkina Faso : 300 000 €