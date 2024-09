Congo-Brazzaville: Gouvernance hospitalière - L'hôpital général de Loandjili adopte plusieurs décisions

La sixième session ordinaire du Comité de direction (Codir) de l'hôpital général de Loandjili a été sanctionnée, le 24 septembre, à Pointe-Noire par l'adoption de plusieurs décisions pouvant permettre à cette structure sanitaire de répondre à l'attente de la population.

Dirigés par le Pr Yvonne Valérie Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou, présidente du Comité de direction de l'hôpital général de Loandjili, les travaux ont pris fin par l'adoption de plusieurs décisions et recommandations visant l'amélioration de performances dudit hôpital.

En ouvrant les travaux, elle a rappelé aux administrateurs les objectifs de cette session, à savoir jeter un regard critique sur les activités menées dans l'intersession et proposer des orientations idoines concourant à la gouvernance hospitalière qui permet d'offrir à la population des soins de qualité. « Les défis à relever sont nombreux. Il faut travailler pour rendre notre hôpital plus attractif et jouissant d'une réputation positive de la part des utilisateurs », a - t-elle dit.

Ainsi, lors des travaux, les membres du Comité de direction de l'hôpital général de Loandjili (HGL) ont examiné neuf documents soumis à leur approbation et ont été informés sur certains points.

Le procès-verbal de la 5e session ordinaire, la fiche relative de la mise en œuvre des délibérations du Codir 2023, la certification des comptes administratifs et de gestion exercice 2022, le rapport d'activités exercice 2023, le projet de plan de travail annuel et budgétisé exercice 2024, le projet de budget programme exercice 2024, le niveau d'exécution du budget programme exercice 2024 ont été les différents points examinés.

%

Après de fructueux échanges, ces documents ont été adoptés avec amendements, hormis le procès-verbal de la 5e session ordinaire qui a été ajourné pour des problèmes de fond et de forme (Ce document sera corrigé dans un délai de dix jours par le secrétariat qui sera renforcé de trois autres membres).

Pendant les travaux, Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Loandjili, a présenté aux administrateurs les informations concernant la rupture avec la Banque postale du Congo, le recrutement du médecin anesthésiste-réanimateur, l'annonce de l'intersyndicale d'HGL relative à l'harmonisation des âges de départ à la retraite entre les agents fonctionnaires et contractuels de l'hôpital.

Les recommandations formulées par les administrateurs sont : amender le plan de sécurisation des recettes avec l'appui des administrateurs du Codir et personnel ressource (trésor, représentant du ministère chargé des Finances et le représentant du Centre national d'informations économiques et de conseil en gestion), tenir le prochain Codir dans les délais, clarifier la situation du directeur de la logistique et du patrimoine de l'HGL.

Deux délibérations ont été reconduites et deux autres adoptées. Les délibérations reconduites portent sur la débaptisation de l'HGL en hôpital général Benoit Loembet de Loandjili et celle portant délivrance par les autorités municipales des certificats d'indigence au profit des malades démunis reçus à l'HGL.

L'adoption du budget exercice 2024 de l'HGL et celle portant validation du recrutement du médecin anesthésiste-réanimateur à l'HGL sont les déliberations adoptées. A la fin des travaux, le Pr Yvonne Valerie Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou a félicité les participants pour leur dévouement et la qualité des échanges.