Congo-Kinshasa: 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU - Intenses activités diplomatiques du président Félix Tshisekedi à New York

Arrivé à New York aux États-Unis d'Amérique, le dimanche 22 septembre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à profit son séjour newyorkais pour s'entretenir avec des entrepreneurs et autres diplomates de haut rang en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement des Nations unies. Son activité politique et diplomatique a commencé le 24 septembre, une journée intense qui a vu le président Félix Tshisekedi recevoir quelques personnalités du monde politique, diplomatique et des affaires.

De ses rencontres bilatérales, l'on retiendra sa rencontre en tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue de la République de Serbie, Aleksandar Vučić. Plusieurs sujets d'intérêt commun entre leurs pays ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir la coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation.

Ils se sont aussi engagés à poursuivre et consolider les bonnes relations entre leurs pays au bénéfice de leurs populations respectives. Par ailleurs, le président Vučić a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC est en train de subir dans sa partie Est et a soutenu le respect de l'intégrité territoriale du pays.

%

A quelques heures de son intervention attendue à la tribune des Nations unies, le président Félix Tshisekedi s'est également entretenu avec son homologue de la République de Pologne, M Andrzes Duda. Les deux dirigeants ont évoqué des perspectives de partenariat entre leurs pays dans les domaines de la digitalisation, de la transformation numérique et sur la coopération dans le domaine de la défense axée sur la surveillance des frontières.

En vue de sceller ce partenariat, des experts des deux pays travaillent depuis plusieurs semaines sur des projets d'accords dans les domaines précités. Au terme de leurs échanges, les présidents Tshisekedi et Duda ont réaffirmé le principe des visites réciproques à Kinshasa ou à Varsovie pour la signature de ces accords. Avec le milliardaire et philanthrope américain, Bill Gates, qu'il avait reçu quelques heures plus tôt, sur une demande de ce dernier, il a été notamment question des avancées significatives de la vaccination contre la poliomyélite en RDC.

Selon le richissime américain, de cinq cents cas en 2022, le nombre d'enfants malades est passé à deux cents en 2023, puis vingt-deux seulement en 2024. Présent à cette audience, le ministre congolais de la Santé a rassuré sur la volonté de la Fondation Bill et Melinda Gates de s'engager dans la vaccination de routine d'enfants congolais contre la rougeole, la varicelle et le Mpox. Le philanthrope américain a, par ailleurs, émis le voeu d'étendre son appui au secteur de l'agriculture en RDC et de doter les élèves congolais des tablettes connectées grâce à Starlink.