Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - Le colloque scientifique international sur le royaume de Loango se tient à Pointe-Noire

«Origines, fondements et perspectives de Loango», c'est le thème de ce colloque international sur le royaume de Loango dont les travaux ont été ouverts le 24 septembre à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire, par le secrétaire général de ce département, Jean-Pascal Koumba. La cérémonie s'est déroulée en présence de sa majesté Moe Paka Sindji N'tukunu, roi de Loango, et de sa majesté Aba Ala Foun Ilou Fémi Loyé, roi de Ouidah au Benin.

Initié par l'élu local, Azzangot Demayo, l'évènement qui a comme marraine la présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle Moe-Pouaty, se déroulera jusqu'au 26 septembre. Chercheurs, universitaires, historiens du Congo et d'ailleurs vont pendant trois jours explorer l'histoire et scruter de fond en comble les origines, fondements et perspectives de Loango, un des plus anciens et des plus grands royaumes de l'Afrique, qui malheureusement a vu son histoire déformée au fil du temps.

Les travaux de ce colloque dont la cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence de sa majesté Moe Paka Sindji N'tukunu, roi de Loango, et de sa majesté Aba Ala Foun Ilou Fémi Loyé, roi d'Ouidah au Benin, visent ainsi à valoriser et faire rayonner l'histoire de ce royaume, lui redonner ses lettres de noblesse.

Et comme l'a indiqué Azzangot Demayo, ces assises sont une occasion de connaître et de faire connaître tout sur le royaume de Loango, une formation socio-politique dont l'histoire est en maillage avec l'histoire globale du Congo. « Il ne s'agit donc pas au cours de ces travaux du colloque de méditer sur les ruines de ce royaume, mais d'aider les Loango à se construire l'ambition d'édification intégrale dans un contexte de diversité ethnique et pluralité politique», a-t-il indiqué.

Pour ce faire, six sous-thèmes seront développés, notamment origines, fondements et organisation du royaume de Loango ; savoirs, mémoires et vie socioculturelle au Loango ; anatomie et savoirs endogènes du Loango ; échanges socioculturels et diplomatie au Loango ; arts, lettres et patrimoine du Loango ; patrimoine : le Loango, la République et l'Etat.