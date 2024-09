Congo-Brazzaville: Partenariat - La société Panakeia et MCPLC unies pour une cause commune

La société Panakeia et l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) se sont unies pour promouvoir l'inclusion sportive et la santé au travail ainsi qu' en milieu estudiantin .

Une rencontre décisive entre Panekeia et MCPLC a eu lieu le 16 septembre afin de mettre en place un programme de formation qui permettra à l'association de disposer d'éducateurs sportifs qualifiés. Ces jeunes professionnels, une fois formés, disposeront d'un métier et pourront animer des activités sportives au sein des entreprises, dans les écoles ainsi que dans les communautés urbaines. L'objectif étant de permettre à MCPLC de déployer son programme d'inclusion sportive et renforcer la santé au sein des populations.

En alliant, la formation, inclusion sportive et la sensibilisation à la santé, ces deux acteurs démontrent leur détermination à devenir les moteurs de changement positif, tant pour la jeunesse que pour la collectivité.

Cette synergie ont-ils appuyé représente un levier promoteur pour l'avenir. « Nous sommes très satisfaits de cette initiative qui va au-délà du sport. Nous marquons une avancée de plus dans notre collaboration avec le président Rodrigue Dinga Mbomi qui a démarré en 2019. Ce projet qui s'inscrit dans la logique de la promotion de la santé prônée par l'Organisation mondiale de la santé aura des incidences sportives, sanitaires, sociales et économiques. Il s'agit de faire la promotion de la santé. En formant des éducateurs, nous contribuerons à bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse », a expliqué Laurent Tarin, cofondateur et président de Panakeia.

Depuis 15 ans, cette société s'affirme comme un pilier incontournable de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail. Basée à Toulouse en France, elle est certifiée intervenant en prévention des risques professionnels et habilitée par l'Institut national de recherche scientifique en France, qui dispose de références auprès des clients tels qu'Airbus, France télévision, Université de Toulouse. Elle a su développer les initiatives novatrices visant à sensibiliser et à améliorer le bien -être au travail par le biais de la pratique sportive et de l'éducation.

Rodrigue Dinga Mbomi affirme, quant à lui, que le transfert de compétences s'inscrit dans la politique actuelle du pays visant à promouvoir la jeunesse . Pour lui, cette initiative est plus qu'une formation mais elle est un véritable tremplin pour les jeunes qui souhaitent s'investir dans le domaine du sport tout en contribuant à la santé publique.

MCPLC partage aussi la vision de promouvoir la santé et la pratique du sport en milieu professionnel, scolaire ou urbain. Elle sensibilise la population aux bienfaits d'une activité sportive régulière comme en témoigne la traversée du Mayombe, une marche qui relie Pointe-Noire à Brazzaville en six jours.