Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Vital Kamerhe invité à Paris pour une visite de travail par son homologue français

Le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, a échangé, le mardi 24 Septembre, avec le nouveau Ambassadeur de la République Française en RDC, Remi Maréchaux, venu lui remettre l'invitation de son Homologue Français Yaël BRAUN-PIVET. «J'ai présenté ma lettre de créance au Président Félix-Antoine Tshisekedi il y a 3 semaines. Depuis j'ai entamé la ronde de prise de contact avec les autorités qui dirigent les Institutions du Pays.

C'est dans ce cadre que je viens d'échanger avec le Président de l'Assemblée Nationale Vital Kamerhe. Je lui ai ainsi remis l'invitation de son homologue Français Yaël BRAUN-PIVET qui l'invite à Paris dans le cadre des échanges entre les deux parlements»,* a déclaré le diplomate français Remi Maréchaux Ensemble avec le Président de l'Assemblée Nationale, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans la parti Est du Pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi.

Le diplomate francais s'est dit satisfait d'actualiser le tableau sur la question sécuritaire dans la parti Est du Pays à l'heure où il vient de prendre la tête de la mission française en RDC. Rappelons que Remi Maréchaux a été nommé par le Président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement de Bruno Aubert.

Assemblée Nationale : le Président Vital Kamerhe échange avec les Députés du Nord-Kivu, de l'Ituri, Sud-Kivu et ceux de la Tshopo Faisant suite à leurs échanges lors de la session de Mars dernier, le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe a invité les caucus des Députés Nationaux de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la Tshopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Avec les Députés de la Tshopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet des termes de référence en préparation pour la tenue du Forum sur la paix dans la Province de la Tshopo en proie aux conflits terriens entre les Mbole et les Lengola.

Il a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs notamment les Députés Nationaux et Provinciaux, la Société Civile, les Confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège, alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des Députés du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Sud-Kivu pour échanger avec eux autour de cette question.

Il a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO qui attend de la Représentation Nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les Provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et Sud-Kivu. Il a réitéré sa promesse de tenir dans le plus bref délai une série des plénières sur la question sécuritaire dans l'Est du Pays.

Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du Peuple de réfléchir autours des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au Gouvernement. Il a cependant appelé les Elus de ces trois Provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la Nation et du Peuple.