Addis Abeba — Les activités de développement de l'énergie hydroélectrique en Éthiopie sont exemplaires pour mettre en valeur la production d'énergie propre sans pollution, selon Ermias Tefera, chercheur et instructeur en développement hydroélectrique à l'Université d'Addis Abeba.

Le Grand barrage de la Renaissance est un projet polyvalent essentiel pour assurer un débit d'eau régulé et constant vers les pays riverains inférieurs, en plus de sa contribution à la réduction de leur vulnérabilité aux inondations et à une source d'énergie durable, a-t-on appris.

Le barrage assure un débit d'eau constant vers les pays en aval en augmentant le volume d'eau de 25 % pendant la saison sèche et permettrait de maintenir l'eau perdue par évaporation à seulement 12 %. Il a noté que l'énergie centrée sur l'hydroélectricité apporte une grande contribution à la construction d'une économie résiliente au changement climatique et à la garantie d'un développement durable.

Selon le chercheur, l'énergie propre de 5 150 MW, qui serait générée par le Grand barrage, bénéficierait mutuellement aux pays de la région et favoriserait l'intégration économique régionale. Il a ajouté que le barrage réduirait considérablement la vulnérabilité des systèmes d'irrigation dans les pays riverains inférieurs aux inondations torrentielles en réduisant la quantité de terre végétale qui serait emportée chaque année. Il a ajouté que le Grand barrage est une vitrine pour la promotion d'un esprit fort pour réussir dans les efforts de développement parmi les Éthiopiens et est un symbole de fierté nationale pour le pays.

Le développement de l'énergie hydroélectrique en Éthiopie est exemplaire pour mettre en valeur la production d'énergie propre et sans pollution, a déclaré le chercheur. Ermias a ajouté que le Grand barrage a conduit à la création d'un plan d'eau de 1 280 km² et a salué la contribution spéciale apportée par le Premier ministre Abiy Ahmed à la réalisation du barrage.

Il a mentionné que le barrage d'Assouan en Égypte est le 8e plus grand barrage du monde et a noté que la pression actuelle exercée pour saboter l'achèvement du barrage est inacceptable et contreproductive. Il a salué les efforts incessants déployés par le gouvernement et le Comité technique national de négociation pour tous leurs efforts visant à résister à la pression continue exercée sur l'équipe lors des négociations précédentes.

Ermias a expliqué que l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Soudan du Sud ont signé l'accord-cadre de coopération dans l'esprit de résoudre les problèmes africains à la manière africaine, ajoutant que le Soudan du Sud ayant récemment signé l'accord, il sera possible de créer la Commission du bassin du Nil.

Il a également souligné qu'une fois achevé, le GERD deviendra un catalyseur essentiel pour l'urbanisation et le développement industriel en répondant efficacement aux besoins énergétiques du pays.