Ethiopie: Le pays et la Chine vont renforcer leur coopération pour les avantages socio-économiques des citoyens

Addis Abeba — L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans les activités qui garantissent les avantages socio-économiques de leurs citoyens.

La ministre des Femmes et des affaires sociales, Ergoge Tesfaye, et le vice-ministre du Département du travail social du Comité central du PCC et chef de la délégation chinoise, Zhao Shitong, ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans les services bénévoles et les projets de développement.

Au cours de la discussion, la situation générale des services bénévoles en Éthiopie et les résultats obtenus ont été discutés. La discussion a également mis en évidence le rôle des entreprises chinoises en Éthiopie. La ministre Ergoge a souligné à l'occasion la relation historique et de longue date entre l'Éthiopie et la Chine. De nombreuses entreprises chinoises apportent des avantages socio-économiques en s'engageant dans divers domaines en Éthiopie, ce qui permet de placer la relation entre les pays sur une base solide, a-t-elle noté.

Au cours de la discussion, le ministre a souligné la nécessité de travailler en coopération avec le gouvernement chinois, notamment en termes de services sociaux et de soutien aux sections vulnérables de la société, affirmant que les deux pays ont entrepris des activités de volontariat similaires.

%

Les deux responsables ont également mentionné qu'ils signeraient un protocole d'accord et commenceraient à travailler sur des projets pouvant bénéficier aux sections vulnérables de la société. La Chine a conclu un accord pour construire 1 000 villages en Afrique lors du Forum économique Chine-Afrique l'année dernière.

Les villages sont construits d'une manière qui convient aux résidents en accueillant divers services sociaux. La ministre a révélé que des discussions fructueuses ont eu lieu sur la coopération des programmes et projets de volontariat qui renforcent les relations interpersonnelles.

Le vice-ministre du département du travail social du Comité central du PCC et chef de la délégation chinoise, Zhao Shitong, a exprimé pour sa part son enthousiasme à l'idée de sa première visite dans le pays, en étant témoin des travaux de développement pendant les trois jours à Addis-Abeba.

Les volontaires sont engagés dans les domaines du sport, de la santé, de la protection de l'environnement et des questions juridiques, a-t-elle souligné. Le vice-ministre a mentionné le consensus atteint avec les entreprises chinoises travaillant en Éthiopie pour augmenter leur contribution au service volontaire.

Les deux parties ont exprimé leur engagement à travailler conjointement sur le service volontaire à l'avenir.