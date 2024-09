Ile Maurice: Pallavee Appigadoo vise dorénavant le tour du monde

Pallavee Appigadoo, une jeune Mauricienne de 25 ans, a accompli un exploit remarquable en devenant la première femme à piloter un avion monomoteur entre l'Afrique du Sud et Maurice. Son avion, un Cessna 172, a atterri le dimanche 22 septembre à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, marquant la fin de son projet ambitieux, Flying in the Face of Adversity. Accueillie par des fans, sa famille et des admirateurs venus exprès pour l'événement, Pallavee a partagé son immense joie et ses rêves pour l'avenir.

«Je ne réalise pas encore pleinement ce qui se passe», confie-t-elle, les yeux brillants, après son atterrissage. Elle a toujours rêvé de faire quelque chose d'audacieux dans le domaine de l'aviation. Avec ce vol, elle a concrétisé son projet qui lui tenait à coeur depuis longtemps. Cette expédition, qui a nécessité plus de deux ans de préparation, a débuté en Afrique du Sud avec son coéquipier et ami, Dylan Nolan, lui aussi pilote professionnel.

Le vol, d'une durée totale de 25 heures, a été un véritable défi pour l'équipe. Ils ont quitté Pretoria le mercredi 18 septembre, traversé le Canal de Mozambique, et fait plusieurs escales dans des lieux pittoresques comme Pemba et Beira au Mozambique, Nosy Be et Ivato à Madagascar, avant de s'arrêter à La Réunion. Finalement, dimanche, l'avion a touché terre à Maurice, marquant la fin de cette épopée aérienne.

Un défi à la hauteur des attentes

Ce vol était loin d'être une simple aventure. Les risques liés à piloter un petit avion au dessus de l'océan étaient bien réels. «Si le moteur avait lâché, il n'y aurait eu que la mer comme solution», raconte Pallavee avec un mélange de fierté et de soulagement. Mais sa confiance dans ses compétences et dans celles des ingénieurs qui avaient soigneusement préparé l'avion a permis de surmonter les incertitudes.

Son ami Dylan, avec qui elle partage une grande complicité, a lui aussi exprimé sa satisfaction. «C'était incroyable de réaliser ce projet ensemble», a-t-il affirmé, en expliquant le travail acharné et la planification minutieuse nécessaires pour ce vol.

Ses parents, fiers de leur fille.

Un soutien indéfectible de la famille et des fans

L'accueil à l'aéroport a été chaleureux. Parmi la foule se trouvait Rayhaan, un jeune garçon de dix ans habillé en uniforme de pilote, qui a longuement attendu pour rencontrer son idole Pallavee. Ses parents, qui l'ont soutenue tout au long de son projet, étaient eux aussi présents. «Pallavee a toujours eu une grande détermination. Depuis toute petite, elle ne se laisse jamais abattre par les obstacles», raconte son père, Mahen Appigadoo, avec une immense fierté. Sa mère, Daisy, a ajouté que Pallavee a toujours poursuivi ses rêves avec un esprit de battante.

Pallavee n'était pas seule dans cette aventure. La Society for Children Inoperable in Mauritius (SACIM), une organisation qui lui est chère, l'a soutenue tout au long de son parcours. Le Dr François Leung, vice-président de SACIM, était présent pour l'accueillir. «Pallavee est une source d'inspiration pour nous tous.» En effet, la jeune femme a entrepris ce vol audacieux dans le but de récolter des fonds pour cette ONG qui l'a soutenue lors de ses propres difficultés de santé, notamment une malformation cardiaque et une scoliose diagnostiquée à un jeune âge.

Les membres de la Society for Children Inoperable in Mauritius étaient présents pour accueillir la jeune fille à l'aéroport.

Neena Ramdenee, ancienne présidente de la SACIM, partage le même avis. «À la SACIM, notre objectif est de donner à chaque enfant l'opportunité de réussir. Ce que Pallavee a accompli aujourd'hui est exceptionnel. Nous avons également d'autres exemples inspirants, comme notre président actuel, qui est avocat et ancien bénéficiaire de la SACIM.»

Des projets encore plus grands à venir

Malgré la fatigue et les émotions fortes de son retour, Pallavee ne compte pas s'arrêter là. «Mon prochain objectif est de faire le tour du monde dans un petit avion», a-t-elle annoncé avec un grand sourire. Elle espère trouver des sponsors pour ce nouveau projet ambitieux et prouver une fois de plus que rien n'est impossible avec de la détermination et du courage.

Pallavee a également exprimé son désir de profiter de son séjour à Maurice pour passer du temps avec sa famille, notamment en les emmenant voler avec elle. «C'est trop triste que ma tante, mon grand-père et ma grand-mère ne soient plus là pour partager ce moment avec nous», a-t-elle ajouté avec émotion. Cependant, la jeune femme est déterminée à profiter de chaque instant avec ses proches et à célébrer ses accomplissements avec ceux qu'elle aime.

Le jeune Rayhaan, dix ans, habillé en pilote pour accueillir son idole.