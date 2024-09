Ile Maurice: Maya Kamaty ne sera pas des nôtres

Les fans de la chanteuse réunionnaise Maya Kamaty attendaient avec impatience de la revoir sur la scène mauricienne. Elle était en effet une des têtes d'affiche de la 7e édition du One Live Muzik Festival prévu de se tenir les vendredi 27 et samedi 28 septembre au Café du Vieux Conseil à Port-Louis. Toutefois, sur un post Facebook mardi après-midi, la chanteuse a fait savoir à ses fans qu'elle ne sera pas au rendez-vous ce week-end au festival.

«Je me faisais une joie de venir vous rejoindre pour le One Live Muzik Festival, mais aujourd'hui la vie me ramène auprès de ma famille et je préfère être auprès d'elle dans un moment difficile».

Jimmy Veerapin de Culture Events & Production et fondateur de ce festival, nous explique. «Le grand-père maternel de Maya Kamaty est très malade. Elle était en route pour l'aéroport quand elle a appris la nouvelle».

Tout était fin prêt pour accueillir la chanteuse comme il se doit. Elle devait être la première à se produire samedi soir dans un répertoire solo.

L'organisateur a toutefois prévu un autre artiste à la place de Maya Kamaty. «Des groupes du collectif AyoZaad seront sur scène», explique Jimmy Veerapin. Le public sera ainsi appelé à voir sur scène le DJ/Producteur australien Ribongia, Jason Heerah, Ophélie Sauteur et Manu Desroches. Ce collectif vient de participer en juin dernier au festival Sakifo à La Réunion. Ce sera l'occasion pour ceux qui ne les connaissent pas encore de découvrir leur musique qui fusionne les traditions musicales des îles, d'Afrique, d'Inde et d'Europe.

Pour rappel, vendredi le public aura droit à la prestation de Meddy Gerville de La Réunion, de Manu Desroches, de Sayaa et Moya. La soirée se terminera avec un Dj Set d'Andrea. Samedi, AyoZaad sera suivi de la prestation de Zulu, Mannyok, d'Aleksand Saya de La Réunion et de Born to be Music. La soirée prendra fin avec le Dj set d'Avneesh. A noter que les deux soirées se tiendront de 19 heures à 2 heures du matin. Les billets sont en vente à Rs 800 par jour au Café du Vieux Conseil. Un package à Rs 1500 pour les deux jours est disponible sur l'application Party App uniquement.