Ile Maurice: Le MSM prépare sa liste de candidats, Pravind Jugnauth peaufine sa stratégie

Le partage d'investitures pratiquement bouclé, le Mouvement socialiste militant (MSM), plus particulièrement le leader de ce parti, Pravind Jugnauth, s'attelle à dresser sa liste de candidats. Ils ne sont pas très nombreux ceux qui sont mis au parfum, hormis quelques privilégiés du Sun Trust et des conseillers qui gravitent autour de lui. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que plusieurs députés actuels n'auront pas de ticket...

Le chef de file du parti soleil compte livrer une bataille stratégique pendant la campagne électorale et les candidats devront répondre à des critères précis, en adéquation avec la stratégie qu'il souhaite mettre en place. Il nous revient que Pravind Jugnauth mise sur des jeunes cadres, notamment, pour séduire une frange de l'électorat, alors que ses principaux adversaires, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, ont atteint un certain âge. Il souhaite également séduire une communauté en particulier, de laquelle est issue une importante partie des votants de la circonscription no 8, Moka-Quartier-Militaire.

Depuis samedi, le leader du MSM est ainsi très présent lors d'activités religieuses organisées dans des kovils dans le cadre de la célébration de Govinden. Avec le meurtre non élucidé de Soopramanien Kistnen, l'activiste de son parti qui habitait la circonscription, et après les remous causés par l'annulation du bail d'un terrain alloué au Mauritius Tamil Cultural Centre à Réduit, Pravind Jugnauth doit redorer son blason auprès de cette frange de l'électorat.

L'Alliance du changement projette pour sa part d'aligner cinq candidats de cette communauté et le MSM, avec ses alliés, envisage d'en faire autant. La fille d'un ancien ministre et ex-cadre du Mouvement Militant Mauricien aurait également été approchée pour une investiture, mais elle aurait fait comprendre qu'elle n'était pas à l'aise pour affronter un ancien ami de son père dans la circonscription qu'on lui aurait proposée.

Le président d'un kovil situé dans le nord de la capitale pourrait obtenir un ticket à Port-Louis Nord Montagne-Longue. Il y en aura un autre à Moka-Quartier-Militaire et à Souillac-Rivière-des-Anguilles. Seety Naidoo, membre du Muvman Liberater (ML), est pressenti pour représenter le camp de Pravind Jugnauth, à Stanley Rose-Hill. Un proche de Tania Diolle pourrait, lui, être parachuté à Beau Bassin-Petite-Rivière.

Il semblerait que c'est le deal qui ait été conclu pour que la députée de Belle-Rose-Quatre-Bornes décide de laisser le champ libre à Xavier-Luc Duval, le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) au no 18. De plus, le Muvman patriot morisien (MPM) pourrait avoir un candidat à Montagne-Blanche-Grande-Rivière Sud-Ouest, toujours selon cet accord.

Investitures convoitées

Pour en revenir à Stanley-Rose-Hill et Beau-Bassin-Petite-Rivière, il y a beaucoup d'agitations dans ces circonscriptions, apprend-on. Des proches du MSM tout comme ses partenaires y convoitent une investiture au moins. Le leader du ML, Ivan Collendevalloo, rempilera, mais il aurait aimé que David Utile soit également dans la course. À Beau Bassin-Petite-Rivière, il semblerait que Vincent Seetaram, l'attaché de presse d'Alan Ganoo, ait émis l'idée qu'il n'aurait pas d'investiture, bien qu'il ait pris la parole au congrès du MPM à Bambous la semaine dernière. Désormais, Vincent Seetaram forme un duo avec Guito Lepoigneur, candidat du PMSD à Beau-Bassin Petite-Rivière, pour organiser des activités communes. D'ailleurs, le National Security Service aurait déposé un rapport favorable sur ce proche de Xavier-Luc Duval.

Toujours à Beau-Bassin-Petite Rivière, au moins quatre membres du MSM veulent une investiture. Parmi eux, il y a deux avocats. L'un d'eux nourrissait l'ambition de devenir ambassadeur, mais son souhait n'avait pas été exaucé pour des raisons qu'on ne connaît pas. Depuis quelques jours, un jeune cadre d'une institution gouvernementale du port, également président d'un mandir de la circonscription, a affirmé à son entourage qu'il a été approché pour être candidat du parti soleil dans cette circonscription.

Plusieurs cadres ont été sollicités par le MSM et d'autres ont approché le parti pour un ticket. À titre d'exemple, Vikram Hurbungs, qui a longtemps exercé en Angleterre, travaille la circonscription no 6, Grand-Baie Poudre-d'Or. D'autres professionnels attendent la confirmation de leur investiture pour démissionner. Le leader du MSM devrait finaliser sa liste de candidats dans certaines circonscriptions d'ici la semaine prochaine. Il veut éviter de créer des frustrations et provoquer des tensions entre ses partisans.