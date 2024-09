Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Septembre2024

Bénin : Sécurité- Tentative de coup d’État déjouée au Bénin (Procureur)

Une tentative de déstabilisation du Président Talon a été déjouée au Bénin. C’est ce qu’ont laissé entendre les autorités judiciaires du pays le 25 septembre 2024.Rapporte Burkina24. Selon le confrère, face à la presse, le procureur de la République du Bénin, Mario Metonou, a confié qu’un coup d’État était en préparation au Bénin, contre le président Patrice Talon. Ce renversement, à en croire le procureur, devait être perpétré dans la journée du 27 septembre. Mais les autorités ont pu stopper sa préparation. (Source : Burkina24)

Sénégal : Finances publiques - Le gouvernement sénégalais s’apprête à dévoiler un audit

Un « agenda national de transformation » sera officiellement annoncé le 7 octobre 2024 après la présentation d’un état des lieux dont l’actuel gouvernement impute la dégradation à l’équipe gouvernementale sortante. Le gouvernement d’Ousmane Sonko partagera devant la presse à Dakar les conclusions du travail de « diagnostic approfondi » demandé par le président Bassirou Diomaye Faye après son investiture en avril. Le gouvernement s’exprimera sur les problèmes identifiés « et les mesures de mitigation de cette situation héritée », selon les services du Premier ministre. (Source : Jeune Afrique)

Mali: Justice et lois- Ouverture du procès sur l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel en 2014

Écran de fumée ou réelle volonté de lutte contre la corruption ? Le procès portant sur l'achat d’un avion présidentiel et des contrats d’achats d’équipements militaires s'est ouvert, mardi 24 septembre, à Bamako. Une dizaine de personnes, dont d'anciens ministres et des militaires, ont été inculpés pour notamment « détournements de fonds » et « corruption », des affaires qui datent de 2014 sous l'ex-président Ibrahim Boubacar Keita. À l’ouverture du procès, un dispositif de sécurité impressionnant était sur les lieux, selon des témoins. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la criminalité transnationale organisée - Saisie de 1,5 tonne de produits médicaux de qualité inférieure à Abidjan

L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a intercepté, ce dimanche 22 septembre 2024, un camion de type remorque en provenance du Ghana. Ce poids lourd était chargé de cartons de carreaux, parmi lesquels se trouvaient dissimulé plusieurs dizaines de cartons de Produits Médicaux de Qualité Inférieure et Falsifiée(PMQIF) d'un poids d'environ 1,5 tonne. Cette saisie à eu lieu à la zone industrielle de Yopougon et 5 individus ont été interpellés lors de cette opération. Les produits saisis auraient rapporté aux destinataires la somme de cinq 5 millions de francs Fcfa environs. Il faut rappeler que l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée est dirigée depuis le mois de juin dernier par le commissaire divisionnaire-major de Police BINATE Youssouf. (Source : Fratmat.info)

Togo : Faure Gnassingbé à l’ONU : « il n’y a d’avenir meilleur que dans l’action collective »

A New York, le Président togolais Faure Gnassingbé a plaidé pour une réponse globale et collective aux crises actuelles qui secouent plusieurs pays du monde. Le dirigeant togolais intervenait lors du sommet de l’Avenir, tenu au siège des Nations unies le lundi 23 septembre 2024 dans le cadre de la 79è Assemblée de l’ONU, en présence des dirigeants du monde, des experts, ainsi que des acteurs de la société civile. Lors de son intervention, Faure Gnassingbé a plaidé pour une coopération internationale renforcée afin de relever les défis alimentaires, sécuritaires et écologiques auxquels le monde est confronté en raison de diverses crises. « Il n’y a d’avenir meilleur que dans l’action collective de nos États au sein de cadres politiques mondiaux rénovés », a-t-il déclaré, insistant sur la réinvention du multilatéralisme et la refonte des institutions mondiales, jugées obsolètes. (Source : alome.com)

Niger : Inondations- Le tronçon Diffa-N’guigmi coupé par les eaux, le trafic interrompu

Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre 2024, la route reliant Diffa à N’guigmi, située à l’extrême sud-est du Niger, a été coupée par les eaux, perturbant la circulation dans la région. Le débordement d’un bras de la Komadougou au niveau du village de Guagam, précisément au PK 47, a submergé le tronçon, rendant la circulation impossible, selon des sources locales relayées par l’Agence Nigérienne de Presse (Anp). Face à cette situation, M. Illiassou a précisé qu’il était impossible d’intervenir immédiatement en raison du débit élevé des eaux. Cependant, il a rassuré qu’une fois la situation stabilisée, des travaux seront effectués pour recharger la chaussée avec des matériaux adaptés, tout en créant une digue de protection en amont pour éviter de futurs débordements. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Religion - Plus de 200 imams et prédicateurs en formation

Le mouvement sunnite du Burkina Faso en partenariat avec l’ambassade d’Arabie Saoudite au Burkina a procédé à l’ouverture, le mercredi 25 septembre 2024 à Ouagadougou, d’une session de formation d’une semaine au profit des imams et prédicateurs. L’objectif est d’outiller les participants de connaissances pour faire face aux défis du moment. Dans le but de promouvoir la culture de la paix et la cohésion au sein des différentes communautés, le mouvement sunnite du Burkina Faso, en partenariat avec l’ambassade d’Arabie Saoudite au Burkina Faso organise un séminaire de formation au profit des imams et prédicateurs. L’initiative vise à outiller les participants des valeurs de l’islam au Burkina Faso. (Source : Burkina24)

Gabon : Promotion de l’équité entre les sexes- Les Premières Dames d’Afrique appellent à l’action

Le Centre de la Fondation Ford pour la justice sociale à NewYork (États-Unis) a accueilli, le 24 septembre dernier, une conférence mémorable de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD), réunissant des leaders influents autour du thème : «Nous sommes égaux : Amplifier le changement grâce à la collaboration », rapporte le service de Communication de la Première Dame du Gabon. Cette rencontre a mis en lumière les efforts continus de l’OPDAD pour promouvoir l’équité entre les sexes sur le continent africain. Parmi les figures emblématiques présentes, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, qui s’est toujours distinguée par son engagement perpétuel et indéfectible en faveur de l’égalité des sexes au Gabon. (Source : alibreville.com)

Guinée : Francophonie- Le Général Doumbouya invité à Paris

Le Président de la Transition est attendu à Paris où il devrait prendre part au prochain sommet de la Francophonie, prévu les 04 et 05 octobre 2024, a appris Afrcaguinee.com de sources officielles. Selon nos informations, dans la foulée de la réintégration de la Guinée au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie, une invitation a été adressée au Général Mamadi Doumbouya. « Nous reprenons notre place comme avant à l’OIF. Dans la foulée, l’invitation a été adressée à la Guinée et à son Président pour le Sommet qui doit se tenir les 04 et 05 octobre à Paris », a confié le chef de la diplomatie guinéenne, Dr. Morissanda Kouyaté.(Source :africaguinee.com)

Rca : Bangui- Une opération antidrogue soldée par la mort d’un civil

Une opération de démantèlement d’un réseau de vendeurs et consommateurs de stupéfiants a tourné au drame, le 23 septembre, au marché de Gobongo dans le 8ème arrondissement de Bangui. Selon les témoignages, une patrouille des forces de l’ordre voulant interpeller un groupe de jeunes, a ouvert le feu. Le bilan fait état d’une personne tuée et d’une autre blessée. Depuis quelques jours, les forces de défense et de sécurité mènent une lutte contre un réseau de vendeurs et consommateurs de drogues dans le marché de Gobongo. (Source : abangui.com)