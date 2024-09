Angola: Les autorités angolaises préparent une réception digne de Joe Biden

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a réagi positivement mercredi, à New York, aux États-Unis, à la confirmation de la visite officielle du président nord-américain, Joe Biden, en Angola, du 13 au 15 octobre.

En marge d'une rencontre avec les autorités nord-américaines, João Lourenço a garanti un accueil digne au premier président nord-américain à visiter l'Angola.

"C'est très bien pour notre pays et à partir de maintenant nous commençons à bien préparer l'accueil de cette entité", a-t-il souligné.

Au cours de cette visite de Joe Biden, sera formalisé le projet de "Partenariat pour les infrastructures et investissements mondiaux", qui implique l'Angola et le G7 (groupe des sept plus grandes économies occidentales), qui vise à créer le premier réseau ferroviaire transcontinental à accès libre en Afrique.

Le projet, connu sous le nom de Corridor de Lobito, puisqu'il démarre dans la ville angolaise de Lobito, vise à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien, en passant par la République démocratique du Congo et la Zambie.

En mai dernier, l'Angola et les États-Unis ont signé, à Dallas, des accords de financement pour le développement du corridor de Lobito, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a également indiqué que les deux hommes d'État devraient discuter du renforcement de la démocratie et de l'engagement civique, de l'intensification de l'action en matière de sécurité climatique, et de la transition vers des énergies propres ainsi que du renforcement de la paix et de la sécurité.

"La visite du Président Biden à Luanda célèbre l'évolution des relations entre les États-Unis et l'Angola, souligne l'engagement continu des États-Unis envers leurs partenaires africains et démontre comment la collaboration pour résoudre les défis communs est bénéfique au peuple des États-Unis et à l'ensemble du continent africain", a-t-elle ajouté.

Il s'agira du premier voyage de Joe Biden en Afrique depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2021.