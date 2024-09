Ile Maurice: L'UE et la Banque mondiale engagent Rs 9 milliards dans le développement de Rodrigues

La Banque mondiale (BM), dans son objectif de développement du continent africain, attribue un prêt de USD 184 millions tandis que l'Union européenne (UE) apporte une subvention de 16 millions d'euros. Ce financement total de Rs 9 milliards aidera à réaliser l'un des plus grands projets de l'histoire de Rodrigues : le développement de l'aéroport de l'île avec une piste de 2 100 m sur 45 m de large.

Il soutiendra d'autres secteurs, dont le tourisme, la gestion de l'eau et des eaux usées, l'agriculture, la pêche, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Ce «projet tant attendu», dont les travaux commenceront incessamment pour se terminer en 2029, se concrétise après plusieurs années de discussions.

La cérémonie de signature pour ce financement d'envergure, s'est tenue lundi à l'hôtel Labourdonnais, à Port-Louis. «Nous avons parlé depuis plusieurs années de ce projet», soutient la Zimbabwéenne Idah Pswarayi-Riddihough, Country Director de la BM pour diverses îles de l'océan Indien et l'Afrique, qui estime que l'institution a toujours cru en sa réalisation. Selon le calendrier, en août 2022, la construction de la nouvelle piste d'atterrissage à l'aéroport de Plaine-Corail était à l'agenda des discussions entre l'Assemblée régionale de Rodrigues et Maurice. Un mois après, la BM était déjà à Rodrigues pour les discussions.

L'UE a commencé les discussions en 2019 lorsque le grant a été approuvé. «Cependant, la mise en oeuvre du projet a été suspendue pendant un certain temps en raison de problèmes imprévus (dont la pandémie de Covid). Malgré ces problèmes, l'UE est restée engagée envers le projet, car nous croyons que ce développement est important et nécessaire pour la prospérité de Rodrigues», souligne Oskar Benedikt, ambassadeur de l'UE à Maurice, qui ajoute que le financement du projet, l'un des plus stratégiques qui sera développé à ce jour sur Rodrigues, est de Rs 799 millions.

Selon le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, le financement de la BM et de l'UE sera principalement utilisé pour la construction de la piste et des infrastructures connexes. «Les autres composantes du projet ne sont pas moins importantes. Elles garantiront en fait un développement durable et intégré de l'île, en accompagnant l'amélioration de l'accès aérien.» Le gouvernement s'appuie largement sur le soutien et l'expertise de la BM pour l'accompagner dans la mise en œuvre du projet jusqu'à son achèvement. D'ailleurs, souligne-t-il, une somme de Rs 4 milliards est déjà prévue pour le projet sur les trois prochaines années.

Le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, est d'avis qu'avec la mise en place du nouveau gouvernement en 2022, le développement de l'aéroport occupe une place centrale à l'agenda. «Ce projet est tant attendu et son objectif est de favoriser le développement économique et de faire de Rodrigues une île modèle de durabilité, tout en assurant une gestion responsable de nos ressources limitées et en tenant compte des impacts environnementaux et sociaux. »

Dans le cadre du développement de l'aéroport, la réinstallation des ménages résidant au village de Ste-Marie, des postes de pêche et des activités agricoles est presque achevée et il assure que son bureau effectue un suivi régulier pour garantir que toutes les étapes se déroulent comme prévu. « Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la réinstallation réussie de la faune et de la flore concernées, en collaboration avec la Mauritian Wildlife Foundation. »

Avantages du nouveau projet d'aéroport

La construction d'une nouvelle piste sera accompagnée de diverses installations modernes. Ce nouvel aéroport comprend un taxiway, des espaces de stationnement pour les avions et des systèmes de drainage. Des technologies écoénergétiques, telles que des éclairages LED, seront mises en œuvre ainsi qu'un système d'éclairage de piste, une nouvelle tour de contrôle, des systèmes de navigation, des installations de secours et de lutte contre les incendies, sans oublier des bâtiments pour le stockage à froid et l'incinération.

Le projet vise à améliorer la connectivité aérienne de Rodrigues avec Maurice et la région pour un impact positif direct sur le tourisme et le trafic de fret. Le projet facilitera également les transferts médicaux, augmentera la capacité en bagages, en fret et en passagers.

Questions à Franceau Grandcourt, Chef commissaire de Rodrigues: «Garder l'âme et la spécificité de l'île»

Quels sont les impacts prévus de l'aéroport sur l'économie de Rodrigues et la vie des habitants ?

Ce projet boostera certainement l'économie de Rodrigues, car il est un véritable changement de paradigme. Des emplois seront créés et le transfert des soins médicaux sera facilité. Cela aidera aussi tous ceux qui souhaitent se rendre à Rodrigues à obtenir un billet d'avion. En ce moment, il faut attendre au moins deux semaines pour le faire.

Il permettra également l'exportation de produits périssables de Rodrigues, ce qui est très important. Nous comptons rouvrir l'abattoir et envoyer de la viande fraîche à Maurice. Cela multipliera les arrivées touristiques et l'entrée d'argent sera énorme. Nous contrôlerons le nombre de touristes pour ne pas affecter nos ressources. Nous serons prudents et nous développerons le projet de manière durable, en ligne avec le Sustainable Integrated Development Plan (SIDPR). Actuellement, les Rodriguais peinent à gagner leur vie, car ils n'ont pas d'ouverture, étant donné que nous sommes à 500 km de Maurice.

Quels ont été les défis rencontrés avant que l'UE et la BM ne financent ce projet ?

Il fallait d'abord convaincre la BM. L'ancien gouvernement souhaitait que la piste soit sur pilotis, ce qui aurait coûté très cher. L'impact environnemental aurait aussi été conséquent, car cela aurait entraîné la destruction de deux montagnes pour le remplissage. Le projet avait été mal ficelé par l'Organisation du Peuple Rodriguais, qui est dans l'opposition maintenant, mais nous avons proposé un projet plus soutenable.

Quelles mesures seront prises pour assurer le développement durable de l'aéroport sur le plan environnemental ?

Nous avons tout un accompagnement et différentes commissions seront mises en place. Nous cherchons un développement soutenable pour Rodrigues et, surtout, à garder l'âme et la spécificité de l'île