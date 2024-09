Algérie: Appel à l'unification des efforts pour faire face aux défis dans le monde arabe

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a appelé les participants à la 35e session extraordinaire du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), tenue mercredi au Caire, à l'unification des efforts en vue de faire face aux défis complexes que connait le monde arabe.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de cette session, en sa qualité de président de l'UIPA, M. Boughali "a condamné la guerre barbare sans précédent que subit la région", appelant à "faire preuve d'une volonté unifiée et d'un haut sens de responsabilité en vue de faire face aux défis que connait le monde arabe", indique un communiqué de l'APN.

Rappelant l'importance de cette session, "qui coïncide avec l'escalade sioniste notamment son expansion au Liban, pays frère", M. Boughali a mis l'accent sur l'importance d'"examiner les voies de coordination pour inclure un point d'urgence relatif à la cessation de la guerre à Ghaza, lors de la 149e Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP), prévue du 13 au 17 octobre à Genève".

Dans ce cadre, M. Boughali a regretté l'incapacité du Comité à adopter ledit point par le passé", soulignant l'impérative réflexion autour "des raisons y afférentes, ainsi que d'œuvrer pour parvenir à des solutions efficaces pour éviter que cela ne se reproduise".

"Les relations étroites liant les parlements asiatique, africain et latino-américain leur permettent de former la plus large composition au sein de l'UIP", a-t-il souligné, exhortant les membres du comité exécutif de "formuler des propositions concrètes à même de renforcer la présence sur la scène internationale et de mobiliser le soutien des alliés et des consciences vives à travers le monde en faveur de la question palestinienne".

A cette occasion, M. Boughali s'est dit "satisfait quant à la prise de conscience internationale recrudescente quant à la justesse de la question palestinienne", se disant "optimiste de la décision de l'Assemblée générale de l'ONU appelant à mettre un terme à l'existence sioniste sur les territoires palestiniens en 12 mois", ce qui est -a-t-il dit- "un grand pas vers la réalisation de la justice et l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région".

Au terme de son allocution, M. Boughali a mis en avant l'importance "d'exploiter cette réunion dans le renforcement de la solidarité arabe et d'assurer un avenir pacifique et juste pour tous les peuples de la région", saluant "les initiatives des membres du comité pour focaliser les efforts parlementaires sur la Cause palestinienne".