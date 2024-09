Congo-Kinshasa: Est du pays - Antonio Guterres réitère le soutien des Nations unies aux initiatives de paix régionales

La question de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) avait également été abordée par le président Angolais, Joao Lourencio.

Au cours d'un entretien avec le président congolais, Félix Tshisekedi, le 25 septembre, à New-York, en marge du 79e sommet des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutterres, a réitéré le soutien des Nations unies aux initiatives de paix régionales. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie Est de la RDC et l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs.

Par ailleurs, la question de la paix dans l'Est de la RDC avait également été abordée lors de la prise de parole du président Angolais et médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, Joao Lourencio, à la tribune des Nations unies, le 24 septembre. Il a présenté la proposition d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

João Lourenço reste rassuré qu'un terrain d'entente sera trouvé pour la pacification de la région des Grands Lacs, dans le cadre du processus de Luanda. Il a affirmé que les dispositions autour de l'accord de paix ont déjà été examinées par les parties prenantes au niveau ministériel. Ce qui va aboutir à la tenue d'un sommet pour la signature de l'accord de paix définitif.