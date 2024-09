Congo-Brazzaville: Centre des métiers du bois - Le Figa accompagne les jeunes entrepreneurs

Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) et le Centre de ressources professionnel des métiers du bois (Wenge Crp-bois) ont signé, le 25 septembre, à Brazzaville une convention de partenariat stratégique. Ce partenariat vise, entre autres, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du bois en leur offrant des formations spécialisées, un accompagnement personnalisé et un accès facilité au financement.

Il permettra également de développer une filière bois durable et compétitive en soutenant les initiatives innovantes et en renforçant les capacités des acteurs locaux. Renforcer le rôle du Figa en tant que catalyseur financier au service des micro, très petites, moyennes entreprises et de l'artisanat, consolider la position de Wenge Crp bois comme acteur majeur de la formation professionnelle dans le secteur du bois font aussi partie des objectifs poursuivis.

Présentant le centre Wenge qui existe depuis environ dix ans, son directeur, Roland Parfait Goma, a indiqué que depuis une année, l'établissement a entrepris une mutation sur quatre axes : l'amélioration de sa gouvernance, de l'immobilier et du niveau du plateau technique ainsi que le développement des référentiels de formation et d'accompagnent. « Le centre est en quête des partenaires pour aider le Congo à devenir leader dans la transformation du bois. A travers cet accord, le Figa va nous accompagner à mieux insérer nos jeunes dans le monde professionnel », a déclaré Roland Parfait Goma.

« Cette collaboration que nous souhaitons fructueuse va nous permettre de contribuer de façon significative à la création de richesse. En 2018 par exemple, le Congo a importé pour 18 milliards FCFA le mobilier de bureau destiné aux banques, aux administrations publiques et aux sociétés pétrolières », a-t-il révélé, souhaitant récupérer tant soit peu des parts de marché en vue de créer de la richesse.

Pour le directeur général adjoint du Figa, Brice Makaya Kokolo, ce partenariat est la concrétisation d'une vision impulsée par le gouvernement, celle d'un Congo où l'entrepreneuriat est un moteur de développement. « En unissant nos forces avec Wenge, nous visons notamment à dynamiser la filière bois en favorisant l'émergence de nouvelles entreprises innovantes, en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes et en leur offrant les moyens pour développer leurs projets », a-t-il conclu. Créé en 2019, le Figa a pour mission de promouvoir et de stimuler la croissance et le développement des micro, très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en leur facilitant l'accès aux services financier et non financier.