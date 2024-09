Soudan: Aggar passe en revue les résultats de la participation au Forum des cultures en Russie

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, le commandant Malik Agar a été informé des résultats de la participation du Soudan au dixième Forum des Cultures Unies à Saint-Pétersbourg, en Russie, ainsi que sur un certain nombre de dossiers liés au secteur de la culture et des médias.

Lors de sa rencontre mercredi avec le ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdelkader, dans son bureau à Port-Soudan, Agar a ordonné que les efforts soient poursuivis dans tous les dossiers liés au secteur de la culture et de l'information.

Le ministre de la Culture et de l'Information a dit dans des déclarations à la presse après la réunion qu'il avait informé le vice-président du CTS des résultats de la visite en Russie, qui comprenait des accords dans les domaines liés aux activités culturelles, notamment le théâtre, les antiquités et les bibliothèques nationales, et les documents liés à la propriété intellectuelle.

Graham a déclaré que la réunion comprenait des éclaircissements sur la Note d'Entente que le ministre de la Culture et de l'Information a signé avec son homologue russe, ainsi que les réunions qui ont eu lieu en marge du forum avec un certain nombre de responsables russes et d'autres pays.

Graham a ajouté qu'il a informé le vice-président du CTS des résultats du Symposium sur les antiquités et du vandalisme et du pillage qui ont affecté le secteur des antiquités par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide-FSR, faisant référence aux activités du Comité d'urgence, qui comprend tous les services de sécurité , autorités judiciaires et exécutives concernées par la protection du patrimoine et des antiquités.

Graham a ajouté : « M.Aggar nous a éclairé sur la Journée Mondiale du Tourisme, qui tombe à la fin de ce mois », en plus d'un certain nombre de sujets liés aux organismes de Radio et de Télévision et aux secteurs du ministère.