Angola: João Lourenço pour un monde plus égalitaire et plus pacifique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a pris la parole mardi, à la 79ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, où il a défendu, entre autres, la réforme de l'ONU, la prévention et la résolution des conflits dans le monde.

Dans son intervention, le Chef de l'État angolais a souligné la nécessité d'une réforme urgente du Conseil de sécurité de l'ONU et des institutions financières internationales issues de Breton Woods, pour donner une voix aux pays d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et de la sous-continent indien.

João Lourenço a exprimé le désir de l'Afrique d'aider à construire une nouvelle architecture financière internationale, a évoqué les progrès de l'Angola dans la lutte contre la corruption et les priorités du Plan de Développement National.

Il a également parlé des actions du gouvernement angolais pour améliorer le cadre social national et la création de facteurs qui favorisent le développement de l'industrie et de l'agriculture, en investissant avant tout dans l'électrification du pays.

Voici quelques phrases clés du discours du Président de la République :

« Nous sommes fermement déterminés à ne laisser personne de côté et à agir ensemble pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures».

« Nous assistons aujourd'hui à une tentative de vider, d'ignorer ou même de remplacer le rôle et l'importance des Nations Unies dans les grandes questions qui affligent l'humanité, en particulier celles qui ont à voir avec la paix et la sécurité universelles ».

« L'impératif du multilatéralisme doit prévaloir comme seul cadre véritablement capable de sauvegarder les intérêts communs de toute l'humanité, au sein duquel nous devons réaffirmer notre engagement en faveur de la diplomatie, du dialogue inclusif et de l'utilisation de moyens pacifiques pour résoudre les conflits ».

«Nous utilisons, au profit de la paix en Afrique, l'expérience acquise par l'Angola dans la résolution de son conflit interne, qui après plusieurs décennies a été définitivement résolu grâce à un dialogue inclusif entre les parties belligérantes».

« Nous sommes très préoccupés par la situation qui prévaut au Soudan, où se déroule une guerre violente avec des conséquences humanitaires aux proportions dramatiques, face à une certaine apathie de la communauté internationale, qui doit chercher à faire converger ses efforts et agir en coordination avec l'Union africaine pour promouvoir et parvenir à une paix durable.

« Nous avons appris de notre propre conflit qu'il n'y a pas de paix sans dialogue et qu'il n'y a pas de paix sans concessions d'une partie à l'autre. C'est une voie qui ne peut être négligée dans le cadre de tous les efforts à déployer pour résoudre les graves crises sécuritaires auxquelles le monde est actuellement confronté ».

« Je profite de cette occasion pour appeler une fois de plus à la nécessité de mettre fin à l'embargo contre Cuba et aux sanctions contre le Zimbabwe, actuel président en exercice de notre communauté économique régionale, la SADC, car elles sont injustes et inhumaines, car elles augmentent la souffrance de leurs peuples et entravent considérablement le développement économique et social de ces pays ».

"Nous devons analyser où nous avons échoué et quelles mesures collectives nous devrions prendre pour rendre l'intervention des Nations Unies plus active dans la recherche de solutions qui contribuent à la prévention des conflits, au renforcement de la paix et de la sécurité mondiales, au renforcement des échanges commerciaux et la coopération internationale, pour garantir la prospérité des nations et le bien-être des peuples de notre planète».

« Nous souhaitons participer à la construction d'une nouvelle architecture financière internationale, au sein de laquelle une collaboration plus étroite entre les États est nécessaire, en vue de lutter efficacement contre les flux illicites de capitaux et lutter pour la récupération des avoirs, qui est souvent entravée de manière incompréhensible par les pays qui détiennent les fonds sous leur contrôle».

«La République d'Angola a établi des partenariats au niveau international pour garantir l'opérationnalisation du chemin de fer de Benguela, des ports miniers et commerciaux de Lobito, dans le cadre du grand projet transnational de transport et de logistique du Corridor de Lobito».

«Les investisseurs intéressés ont désormais la possibilité de vendre l'électricité produite en Angola aux clients des zones d'exploration minière de la RDC et de la Zambie, ainsi qu'aux pays de la SADC, en général, en mettant l'accent sur le plus grand consommateur industriel et domestique, à savoir l'Afrique du Sud ».

« La République d'Angola est un pays hospitalier, ouvert sur le monde et toujours disponible à agir en tant que partenaire proactif pour contribuer à renforcer la coopération mondiale, en faveur du développement et de la mise en oeuvre d'actions conjointes et complémentaires, qui aident à répondre aux défis permanents de la lutte contre le terrorisme international et d'autres menaces à la paix, à la sécurité mondiale et au développement durable ».

« Nous continuerons donc à lutter de toutes nos forces pour la récupération des actifs détournés du trésor public et qui sont nécessaires à la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'énergie et d'eau, d'infrastructures routières, entre autres».