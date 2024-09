Algérie: Le Conseil de la nation prend part à une rencontre consultative de la Ligue des sénats et conseils consultatifs d'Afrique et du monde arabe

Alger — Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part, les 26 et 27 septembre à Malabo (Guinée équatoriale), à la 11e rencontre consultative de la Ligue des sénats, conseils consultatifs et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe, a indiqué mercredi un communiqué de l'institution.

"Chargée par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part, les 26 et 27 septembre 2024 à Malabo (Guinée équatoriale), à la 11e rencontre consultative de la Ligue des sénats, conseils consultatifs et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe", a précisé le communiqué, ajoutant que la délégation sera "conduite par le vice-président du Conseil de la nation, M. Ahmed Kharchi, en qualité de représentant du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil".

Cette rencontre portera sur "le renforcement de l'action parlementaire commune des pays du Sud pour relever les défis de développement et environnementaux", et ce, à travers trois séances consacrées à l'examen et au débat de plusieurs questions, notamment "Les partenariats et initiatives interrégionales : opportunités d'intégration et de développement", "Les pays du Sud et l'intelligence artificielle : défis et opportunités" et "Le renforcement et la promotion des moyens de lutte contre la désertification et l'érosion des sols", selon la même source.

A noter que la délégation parlementaire est composée du vice-président du Conseil de la nation, M. Ahmed Karchi, et du sénateur Redouane Boughlaba.