Algérie: Batna - 60.000 t de clinker exportées par SCIMAT depuis début 2024

Batna — La Société des ciments d'Ain Touta, wilaya de Batna, (SCIMAT), relevant du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), a exporté 60.000 tonnes de clinker depuis le début de l'année en cours 2024, a indiqué mardi, son président directeur général (PDG), Maamar Bahloul.

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une journée d'information dédiée aux médias locaux, M. Bahloul a précisé que "l'essentiel de cette quantité a été dirigé vers la Tunisie", ajoutant que les efforts sont actuellement déployés pour augmenter le volume des exportations de ce produit et trouver de nouveaux marchés extérieurs tout en veillant à satisfaire les besoins des grands projets à l'échelle locale et nationale.

Les exportations de clinker de SCIMAT avaient atteint l'année passée 260.000 tonnes dirigées vers plusieurs pays du Nord-ouest d'Afrique et d'Europe, a rappelé le même responsable qui a précisé que la société a investi plus de deux milliards DA pour remplacer le filtre électrique par un autre d'une technologie plus avancée par souci de protection de l'environnement.

La journée d'information organisée à l'occasion du 38ème anniversaire de l'entrée en activité de SCIMAT a donné lieu à une visite des divers ateliers et les trois carrières de la société avec des explications détaillées des techniciens de SCIMAT sur les phases de production du ciment à partir de matières premières locales.

Une manœuvre simulant une intervention en cas d'incident a été également organisée.

Cette initiative vise à faire connaitre les capacités de SCIMAT en matière d'approvisionnement du marché local et national en ciment et sa contribution à l'économie nationale ainsi qu'à favoriser la communication entre l'entreprise et les représentants des médias et leur faire découvrir le processus de production de ciment et le jargon technique de la filière, a précisé Hayat Lazri, directrice de la communication, du marketing et de la veille concurrentielle du groupe GICA.

La société des ciments d'Ain Touta (SCIMAT) dispose d'une capacité de production annuelle d'un million tonnes de ciment et 600.000 tonnes d'agrégats couvrant les besoins de plus de sept wilayas du pays, a-t-on indiqué.