Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen d'un projet de décret exécutif fixant les procédures d'agrément des établissements privés d'éducation

Alger — Le Gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, un projet de décret exécutif fixant les conditions et les procédures d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Lors de sa réunion consacrée au suivi de la rentrée scolaire et universitaire, le Gouvernement a examiné "un projet de décret exécutif fixant les conditions et les procédures d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement", précise la même source.

Ce projet de décret exécutif vise "à améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de scolarisation, et à promouvoir les normes techniques et pédagogiques applicables à l'investissement privé dans le domaine éducatif, et à assurer la complémentarité avec le secteur public à travers la consécration de la loi d'orientation sur l'éducation nationale comme une référence fondamentale pour l'activité de ces établissements", souligne la même source.