Algérie: Conseil de sécurité - Attaf préside à New York une réunion des MAE du groupe A3+

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé à New York une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe A3+ tenue à l'initiative de l'Algérie, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Le groupe A3+ comprend les trois pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (Algérie, Sierra Leone et Mozambique), ainsi que le Guyana, qui a des liens de solidarité historiques avec le continent africain.

La Somalie a également pris part à cette réunion en prévision de son mandat au Conseil de sécurité qui débutera le 1er janvier 2025, succédant au Mozambique, selon le communiqué.

"Tenue à l'initiative de l'Algérie, qui assure la coordination du groupe, cette réunion a permis de renouveler l'engagement en faveur de la poursuite de la concertation régulière et de la coordination étroite sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, et d'examiner les moyens de préserver ce mécanisme de concertation et de le rendre plus performant et plus cohérent", a précisé la même source.

Cette rencontre s'inscrit également "dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue début décembre à Oran", a ajouté le communiqué, soulignant que "la création du groupe A3 constitue l'un des acquis majeurs du « processus d'Oran » lancé il y a plus de 10 ans".