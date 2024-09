Soudan: Le Président du CTS Rencontre le Secrétaire Général des Nations Unies

New York — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré mercredi à New York le secrétaire général des Nations Unies. Nations, Antonio Guterres. C'était en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York.

Le président du Conseil Souverain a informé le Secrétaire général des Nations Unies des crimes, violations et atrocités commis par la milice terroriste Forces du Soutien Rapide-FSR contre des citoyens innocents et de ses attaques contre les infrastructures, les hôpitaux et les établissements publics. Soulignant la nécessité que ces violations et crimes soient clairement condamnés par la communauté internationale, d'autant plus qu'ils visent des civils sans défense.

Al-Burhan a souligné la coopération du gouvernement soudanais avec les organisations internationales et régionales travaillant dans le domaine humanitaire et fournissant tout ce qui faciliterait le passage des convois humanitaires et l'acheminement des secours à ceux qui en ont besoin. Soulignant l'approbation du gouvernement pour ouvrir le passage d'Adré à la frontière avec le Tchad pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre.

En outre, le Secrétaire général des Nations Unies a appelé à mettre fin à la guerre, à mettre fin aux souffrances des Soudanais et à poursuivre le dialogue comme moyen de résoudre le conflit au Soudan. Saluant la coopération du gouvernement soudanais dans la fourniture de l'aide humanitaire aux personnes sinistrées par la guerre.